Samsung Galaxy S27 Ultra傳嚴重過熱　或改用自家晶片

消息指SAMSUNG在測試新一代旗艦Galaxy S27 Ultra時，發現Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器出現嚴重過熱及降頻問題。由於Qualcomm未能在限期內提供修復方案，SAMSUNG現正重新評估自家Exynos 2700晶片。內部跑分顯示，Exynos 2700 的多核表現比對手高出約 10%，且溫控表現更佳，新機或有機會回歸雙處理器分區發售策略。
SAMSUNG預計於明年初發布的新旗艦Galaxy S27 Ultra正進行內部測試，但據南韓媒體 SEDaily報道，該機採用的Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器在長時間高負載運作下，溫度超出安全門檻並出現降頻現象。雖然部分採用該晶片的國內品牌手機透過加大蒸汽散熱板解決熱量問題，但SAMSUNG機身設計未有配備同等規模的散熱模組。據悉SAMSUNG已要求Qualcomm在十月中旬前提供解決方案，但最新消息顯示過熱問題尚未取得突破。
降低手機生產成本
受過熱問題影響，SAMSUNG開始重新評估自家研發的Exynos 2700晶片。消息指出Exynos 2700在SAMSUNG內部Geekbench多核效能測試中，成績比Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6高出約10%，更重要是運行溫度顯著較低。若Exynos 2700順利獲採用，這將是自2022年以來，SAMSUNG再次在全球部分市場的Ultra系列機種中使用Exynos處理器，不僅能提升自家晶片部門的聲勢，亦能降低手機生產成本。
由於 Galaxy S27系列預計於今年底進入量產階段，以趕及明年二月至三月的發布時程，SAMSUNG必須在短時間內作最終決定。業界人士透露，SAMSUNG最終未必會全面放 Qualcomm，更可能採取雙版本分區銷售的策略，以確保龐大的晶片供應量。若Qualcomm隨後能及時修復過熱問題，仍有機會維持原有布局，否則Galaxy S27 Ultra的晶片配置將迎來近年最大的轉變。（來源:sedaily）
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