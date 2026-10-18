Samsung Galaxy S27 Ultra傳嚴重過熱　或改用自家晶片

消息指SAMSUNG在測試新一代旗艦Galaxy S27 Ultra時，發現Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器出現嚴重過熱及降頻問題。由於Qualcomm未能在限期內提供修復方案，SAMSUNG現正重新評估自家Exynos 2700晶片。內部跑分顯示，Exynos 2700 的多核表現比對手高出約 10%，且溫控表現更佳，新機或有機會回歸雙處理器分區發售策略。

SAMSUNG預計於明年初發布的新旗艦Galaxy S27 Ultra正進行內部測試，但據南韓媒體 SEDaily報道，該機採用的Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器在長時間高負載運作下，溫度超出安全門檻並出現降頻現象。雖然部分採用該晶片的國內品牌手機透過加大蒸汽散熱板解決熱量問題，但SAMSUNG機身設計未有配備同等規模的散熱模組。據悉SAMSUNG已要求Qualcomm在十月中旬前提供解決方案，但最新消息顯示過熱問題尚未取得突破。