vivo V80國際版主打續航表現　承諾六年系統安全性更新

繼早前登陸印度市場後，vivo宣布為東南亞及中東等地推出vivo V80國際版。這款新機主打續航表現與攝影配置，內建高達7,200 mAh電池並支援90W快充，同時配備Snapdragon 7 Gen 4處理器以及50MP潛望長焦鏡頭。雖然各區的實際供應情況與定價仍有待進一步確認，但肯定長達六年的系統安全性更新承諾！
vivo繼上周於印度發表vivo V80後，今日正式宣布將這款手機推廣至全球多個市場，當中包含東南亞、中東及其他地區。廠方在官方新聞稿中指出，各地的具體發售細節、定價及詳細規格將根據當地市場情況與消費者偏好而有所調整。機身配色方面，國際版vivo V80將會提供Starwish Purple、Wander Green、Sunrise Anthem及Vast Gray四種選擇供用家選購。
內建50MP潛望長焦
硬件配置上，vivo V80採用一面6.59吋1,260 x 2,750解像度的AMOLED螢幕，支援高達144Hz更新率並具備5,000 nit峰值亮度。裝置搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器，統一內建8GB RAM，提供128GB、256GB及512GB三種儲存空間版本，其中128GB版本採用UFS 3.1標準，而其餘兩個大容量版本則升級至UFS 4.1。手機同時內置7,200 mAh電池並支援90W有線快充，以應付日常使用需求。
攝影部份，vivo V80機背搭載支援OIS光學防震的50MP主鏡頭，配合具備3倍光學變焦及OIS功能的50MP潛望長焦鏡頭，以及一顆8MP超廣角鏡頭，而前置相機則為50MP。系統方面，該機預載基於Android 17的OriginOS 7介面。廠方承諾會為手機提供四次Android重大版本升級以及六年的安全性更新支援，各區具體定價與發售日將由當地官方作後續公布。
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