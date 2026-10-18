vivo V80國際版主打續航表現　承諾六年系統安全性更新

繼早前登陸印度市場後，vivo宣布為東南亞及中東等地推出vivo V80國際版。這款新機主打續航表現與攝影配置，內建高達7,200 mAh電池並支援90W快充，同時配備Snapdragon 7 Gen 4處理器以及50MP潛望長焦鏡頭。雖然各區的實際供應情況與定價仍有待進一步確認，但肯定長達六年的系統安全性更新承諾！

vivo繼上周於印度發表vivo V80後，今日正式宣布將這款手機推廣至全球多個市場，當中包含東南亞、中東及其他地區。廠方在官方新聞稿中指出，各地的具體發售細節、定價及詳細規格將根據當地市場情況與消費者偏好而有所調整。機身配色方面，國際版vivo V80將會提供Starwish Purple、Wander Green、Sunrise Anthem及Vast Gray四種選擇供用家選購。