HONOR Win2於10月21日推出 高規格獲AnTuTu570萬高分

HONOR 全新電競旗艦手機 HONOR Win2 即將在10月21日發表，近日這款新機的 AnTuTu 跑分成績在網上曝光，總分達 570 萬，展現高階的運算效能。該機配備最新的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，並內建主動式散熱風扇，加上 185Hz 螢幕與頂配記憶體規格。

S8 Elite Extreme Gen 6 結合散熱風扇

即將在內地推出的 HONOR Win2 近期有更多實測數據流出。早前其內部型號 BRM-AN00 的測試機已在 Geekbench 數據庫現身，如今更進一步出現 AnTuTu v12 的跑分成績。根據流出的截圖顯示，該機憑藉最新一代的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，成功突破了 5,702,964 的總分。仔細觀察細項，其 CPU 得分為 1,502,737，GPU 得分為 2,072,221，記憶體與 UX 測試則分別錄得 755,729 及 1,372,277 的成績，整體運算與圖形處理能力均處於現時旗艦機的水平。