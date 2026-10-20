Apple官宣今周將有發布會　傳推觸控OLED MacBook Pro及多款產品！

Apple再宣布舉行新品發布會，並以「Pro and tell」為主題。

Apple罕見在單月內接連出擊，宣布將於美國時間10月28日舉行「Pro and tell」特別活動，預期將帶來首款配備觸控OLED螢幕與動態島的MacBook Pro，亦有可能加上改版iPad mini與傳聞中的M6 Mac陣容，於洛杉磯的發布會同台現身。

Apple高層Greg Joswiak在X上發帖預告今周的「Pro and tell」特別活動。

首款觸控螢幕MacBook Pro Apple宣布將於美國時間10月28日上午10時舉行本月第二場特別活動，主題定為「Pro and tell」，市場預期將發表多款新品。今次特別活動將於洛杉磯舉行，Apple已向傳媒發送邀請函，高層Greg Joswiak亦已在社交媒體發布活動預告影片，蘋果標記以賽車般軌跡滑行，似暗示Pro的性能飛快。 這是Apple在本月舉行的第二場發布會，Apple才剛於10月13日在紐約舉行「Welcome home」發布會，並推出了全新HomeView智能屏幕、HomePod mini 2以及新一代Apple TV 4K。Apple將在是次活動推出多款全新產品，焦點落在首款配備觸控屏幕與OLED顯示器的MacBook Pro。