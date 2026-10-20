Ray-Ban Meta Gen 3行貨正式抵港　實試「Hey Meta」 AI功能、3K超高清攝錄

Ray-Ban Meta香港終於正式推出，帶來Ray-Ban Meta Gen 3及Ray-Ban Meta Audio等新作。

AI智能眼鏡熱潮終於燒到香港，Ray-Ban Meta雖然已在美國推出第三代，不過香港一直只有水貨。今次Ray-Ban Meta Gen 3終於正式登陸，除升級免提拍攝、收音通話及續航力，並首度為系列引入極具辨識度的經典Aviator飛行員鏡框及更加時尚的Zena款式。 官方更預告將於2026年第四季推出主打純聆聽體驗的Ray-Ban Meta Audio，沒有鏡頭免卻私隱問題，同樣有Meta AI功能。可惜鏡片設顯示器的Ray-Ban Meta Display、以及最新的Meta VR亦暫時未有上市消息。

新鏡型各方面升級 對比上一代，Ray-Ban Meta Gen 3在不少地方都有升級，1200萬像素鏡頭尺寸更加細小，並支援3分鐘3K/30fps超高清攝錄，對比前代影像細節更加銳利，而且防震穩定性更高，最強賣點是拍攝出來的影像可以直接上載IG、Facebook或WhatsApp。收音系統由上一代的5咪高峰升級為全新的6咪高峰陣列，而且支援空間音訊，實試開放式音樂播放更加立體兼有臨場感。 鏡臂上的實體按鍵之前只可作拍照或長按拍片，今代快捷按鍵新增自訂功能，可自設一鍵使用Meta AI或常用功能，不再單純依賴語音觸發或鏡臂上的觸控板滑動。續航表現方面亦有改善，Gen 3的單次充電使用時間由前代約8小時進一步提升至9小時，長時間拍攝、聽歌、通話等不怕沒電。

鏡框款式除了經典的Wayfarer及貓眼設計的Zena外，亦加入自1937年誕生的傳奇Aviator，雖然非最經典的金屬框，但形態亦相當好看。鏡片方面提供Transitions變色鏡片、偏光鏡片、防藍光鏡片及客製化度數鏡片選擇。

Meta AI智能實用 隨著香港支援Meta AI，以往只能出國使用的AI功能，現在全數都可以在香港使用。只需講一聲Hey Meta，即可直接針對眼前景物提問、獲取即時本地推薦、進行對話翻譯，甚至發送訊息與設定各種提醒。可惜現時未能支援廣東話，唯有使用英文進行語音指令，實試對答準確，除了在耳邊即時播放，亦可在App中看到答覆。 另一實用功能是即時翻譯，可從20種語言中即時語音翻譯，包括較常用的日文、韓文、泰文及西班牙文等等，翻譯後會在眼鏡播放同時在App上顯示。實試翻譯準確流暢，同樣未支援廣東話，但就可選普通話及簡體中文。