Ray-Ban Meta Gen 3行貨正式抵港　實試「Hey Meta」 AI功能、3K超高清攝錄

AI智能眼鏡熱潮終於燒到香港，Ray-Ban Meta雖然已在美國推出第三代，不過香港一直只有水貨。今次Ray-Ban Meta Gen 3終於正式登陸，除升級免提拍攝、收音通話及續航力，並首度為系列引入極具辨識度的經典Aviator飛行員鏡框及更加時尚的Zena款式。
官方更預告將於2026年第四季推出主打純聆聽體驗的Ray-Ban Meta Audio，沒有鏡頭免卻私隱問題，同樣有Meta AI功能。可惜鏡片設顯示器的Ray-Ban Meta Display、以及最新的Meta VR亦暫時未有上市消息。
新鏡型各方面升級
對比上一代，Ray-Ban Meta Gen 3在不少地方都有升級，1200萬像素鏡頭尺寸更加細小，並支援3分鐘3K/30fps超高清攝錄，對比前代影像細節更加銳利，而且防震穩定性更高，最強賣點是拍攝出來的影像可以直接上載IG、Facebook或WhatsApp。收音系統由上一代的5咪高峰升級為全新的6咪高峰陣列，而且支援空間音訊，實試開放式音樂播放更加立體兼有臨場感。
鏡臂上的實體按鍵之前只可作拍照或長按拍片，今代快捷按鍵新增自訂功能，可自設一鍵使用Meta AI或常用功能，不再單純依賴語音觸發或鏡臂上的觸控板滑動。續航表現方面亦有改善，Gen 3的單次充電使用時間由前代約8小時進一步提升至9小時，長時間拍攝、聽歌、通話等不怕沒電。
鏡框款式除了經典的Wayfarer及貓眼設計的Zena外，亦加入自1937年誕生的傳奇Aviator，雖然非最經典的金屬框，但形態亦相當好看。鏡片方面提供Transitions變色鏡片、偏光鏡片、防藍光鏡片及客製化度數鏡片選擇。
Meta AI智能實用
隨著香港支援Meta AI，以往只能出國使用的AI功能，現在全數都可以在香港使用。只需講一聲Hey Meta，即可直接針對眼前景物提問、獲取即時本地推薦、進行對話翻譯，甚至發送訊息與設定各種提醒。可惜現時未能支援廣東話，唯有使用英文進行語音指令，實試對答準確，除了在耳邊即時播放，亦可在App中看到答覆。
另一實用功能是即時翻譯，可從20種語言中即時語音翻譯，包括較常用的日文、韓文、泰文及西班牙文等等，翻譯後會在眼鏡播放同時在App上顯示。實試翻譯準確流暢，同樣未支援廣東話，但就可選普通話及簡體中文。
純音訊AI眼鏡
更純粹及簡單輕量選擇，即將於第四季推出的Ray-Ban Meta Audio則是系列首款純音訊AI眼鏡。免去了攝影鏡頭配置，整體重量大幅降至僅43克，同樣支援開放式音訊與Meta AI，並有 Clubmaster及Burbank兩款經典復古鏡框可選。由於省去了影像感應模組的電力消耗，Ray-Ban Meta Audio的單次續航時間更躍升至12小時，非常適合只需免提通話、音樂播放及 AI查詢的日常通勤者。
新一代Ray-Ban Meta (Gen 3) 現已正式公開發售，建議零售價為$3759起，同時亦帶來Blayzer Optics（Gen 2）與Scriber Optics（Gen 2）全新配色，各款智能眼鏡於Ray-Ban官方零售門市、EssilorLuxottica旗下零售門店以及指定店舖可選購及試戴。