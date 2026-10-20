REDMI K100 10月27日發表 電池大升級

REDMI 宣布全新 REDMI K100 定於 10 月 27 日舉行發布會。小米集團總裁盧偉冰早前透露，今代 K100 將全面繼承 Pro 系列的全能定位，並且在電池容量上創下 K 系列的新高。該機是小米旗下首款內置萬級容量大電池的智能手機，比起上一代所採用的 7100mAh 電池容量有大幅度的增加，進一步滿足高用量玩家的日常需求。

REDMI 官方確認將於10月27日發表全新手機 REDMI K100，新機主打「雙芯魔王萬級續航」。不僅是 K 系列標準版首次搭載遊戲獨立顯示晶片，更是小米首款內建破萬容量大電池的智能手機。配合最新的 Snapdragon 8 至尊版處理器以及 1.5K AMOLED 螢幕，REDMI K100 將會帶來比肩 Pro 級別的效能與續航表現。

硬件方面，REDMI K100 確認搭載最新的 Snapdragon 8 至尊版處理器，並創下 K 系列標準版首度搭載遊戲獨立顯示晶片的先例。透過雙晶片架構，手機能夠支援遊戲超解像度與超高幀率並發技術，有效提升遊戲畫質和流暢度，讓標準版的遊戲體驗直接看齊 Pro 系列。螢幕顯示方面，預計新機將採用 6.9 吋 1.5K AMOLED 直屏設計，支援高達 185Hz 更新率，並用上超級像素無損排列方案。

外觀設計方面，官方已經率先公開了 REDMI K100 的機身造型。新機主打全新的綠色機身配色，機背用上橫向大矩陣相機模組設計，配搭金屬中框提升整體質感。另外，機身將會配備 Bose 雙揚聲器，提供更豐富的音效輸出。新機的實際定價與發售詳情，將於 10 月 27 日的發布會上正式公布。