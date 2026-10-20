HUAWEI Pura 90 Plus傳月內發表 或內置6.8吋全等深微四曲面螢幕

HUAWEI Pura 90 系列手機自推出以來銷量理想，據最新消息指，廠方將於本月加推全新 HUAWEI Pura 90 Plus。新機定位僅次於 Pura 90 Pro，預計沿用倒三角鏡頭設計，並配備 Kirin 9020 處理器及 1 吋大底主鏡頭，進一步完善品牌的中高階產品線。 HUAWEI Pura 90 系列截至 10 月 4 日銷量已逼近 160 萬部，為進一步滿足不同預算的用戶需求，有消息指 HUAWEI 將於本月正式推出全新機型 HUAWEI Pura 90 Plus。這款新機定位略低於配備 Kirin 9030S 的 Pura 90 Pro，主要目標是補全系列的中高階產品線。外觀方面，預計 Pura 90 Plus 會繼續沿用 Pura 90 Pro 及 Pro Max 標誌性的家族式倒三角形 DECO 相機模組設計，保持系列極高的辨識度。

料沿用倒三角形 DECO 相機模組設計 硬體配置方面，傳聞 HUAWEI Pura 90 Plus 的整體規格將會看齊上代 Pura 80 Pro。運算核心預計搭載相同的 Kirin 9020 處理器，該晶片採用 1 枚 2.5GHz 超大核、3 枚 2.15GHz 中核以及 4 枚 1.6GHz 小核的架構，並整合 Maleoon 920 GPU。攝影能力同樣繼承了該系列的優勢，預計配備 5000 萬像 1 吋大底主鏡頭 + 4800 萬像超聚光微距長焦鏡頭 + 4000 萬像素超廣角鏡頭，以及 150 萬像素多光譜通道紅楓原色鏡頭。