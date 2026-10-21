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科技
出版：2026-Oct-21 13:45
更新：2026-Oct-22 07:00

HONOR Magic V7硬件傳升級　提升拍攝與續航體驗

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HONOR Magic V7 傳聞流出：8.15 吋特大內屏幕與 6000mAh 電量加持!

HONOR Magic V7 傳聞流出：8.15 吋特大內屏幕與 6000mAh 電量加持!

HONOR預計將於2027年發布全新旗艦級摺疊屏手機HONOR Magic V7。近期著名科技博主率先披露這款工程機的詳細硬件配置，透露新機將採用尺寸更大的8.15吋UTG內屏幕與6.5吋外屏幕，並內建容量超過6,000mAh的電池組。相機模組有望搭載50MP可變光圈主鏡頭及RYYB陣列，結合新一代Snapdragon處理器，大幅提升拍攝與續航體驗。外界預期新機將於明年MWC 2027展會上正式亮相。

據爆料人Digital Chat Station最新分享的消息指出，HONOR目前正在測試全新一代雙屏幕摺疊手機的原型機。消息顯示HONOR Magic V7的屏幕尺寸將會進一步升級，配備8.15 吋的UTG超薄柔性玻璃內屏幕，而外屏幕則為6.5吋。對比現時市面上發售的HONOR Magic V6所採用的7.95吋內屏幕與6.52吋外屏幕，新款機型在展開後的顯示面積將有明顯增長，能夠為用戶提供更廣闊的視覺空間。

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加強網絡接收能力

在攝影規格方面，傳聞指出HONOR Magic V7將採用由SmartSens供應的50MP 1/1.28吋感光元件作為主鏡頭。該鏡頭有望支援可變光圈技術，並加入RYYB濾色陣列，以進一步提升在低光環境下的進光量及拍攝表現。除了高規格主鏡頭外，相機模組預計還會搭載一枚超廣角鏡頭以及一枚高達50MP的潛望式長焦鏡頭，以應付不同場景的攝影需求。

至於硬件效能與續航力，HONOR Magic V7預計將升級至最新的第六代Snapdragon旗艦級處理器，並配備經改良的射頻與通訊晶片以加強網絡接收能力。同時新機有望內置6,000mAh 以上的大容量電池，以應對大屏幕帶來的耗電量。市場普遍預測HONOR會在2027年的MWC大會上正式展出這款新一代旗艦產品，屆時官方將會公布更多具體的發布與定價詳情。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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