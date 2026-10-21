HONOR Magic V7硬件傳升級　提升拍攝與續航體驗

HONOR預計將於2027年發布全新旗艦級摺疊屏手機HONOR Magic V7。近期著名科技博主率先披露這款工程機的詳細硬件配置，透露新機將採用尺寸更大的8.15吋UTG內屏幕與6.5吋外屏幕，並內建容量超過6,000mAh的電池組。相機模組有望搭載50MP可變光圈主鏡頭及RYYB陣列，結合新一代Snapdragon處理器，大幅提升拍攝與續航體驗。外界預期新機將於明年MWC 2027展會上正式亮相。

據爆料人Digital Chat Station最新分享的消息指出，HONOR目前正在測試全新一代雙屏幕摺疊手機的原型機。消息顯示HONOR Magic V7的屏幕尺寸將會進一步升級，配備8.15 吋的UTG超薄柔性玻璃內屏幕，而外屏幕則為6.5吋。對比現時市面上發售的HONOR Magic V6所採用的7.95吋內屏幕與6.52吋外屏幕，新款機型在展開後的顯示面積將有明顯增長，能夠為用戶提供更廣闊的視覺空間。