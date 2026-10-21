小米Xiaomi 18 Pro系列歐洲定價再升　Pro Max折合萬六蚊

近期多款旗艦手機相繼流出海外定價，而最新消息指出Xiaomi 18 Pro及Xiaomi 18 Pro Max的歐洲售價亦已經曝光。據最新報道，這兩款新機的定價進一步攀升，其中最高配置版本的價格甚至與歐洲市場的Apple iPhone 18 Pro Max看齊。此外，新機在電池容量與快充規格上亦有所調整，歐洲版本已通過能源標籤認證，意味着這款旗艦系列即將在國際市場正式發售。
消息指，256GB版本的Xiaomi 18 Pro歐洲定價為1,449歐元（約12,750港元），而512GB版本則高達1,649 歐元（約14,510港元），並預計提供黑色、宇宙藍、天鵝絨紅及白色四種機身配色。至於定位更高的Xiaomi 18 Pro Max則僅提供512GB儲存空間版本，定價達1,849 歐元（約16,270港元），這個定價策略剛好與同等容量的iPhone 18 Pro Max歐洲建議零售價相同。
新機即將在當地開賣
除了價格之外，兩款手機的國際版電池規格亦有明確數據。歐洲版Xiaomi 18 Pro將配備額定容量為6,000 mAh的電池，宣傳上的典型容量預計標示為6,100 mAh、6,150 mAh或6,200 mAh，略低於國行版本的7,000 mAh。而Xiaomi 18 Pro Max歐洲版則配備7,050 mAh額定容量電池，典型容量多數標示為7,200 mAh，同樣低於國行版的8,500 mAh。
充電速度方面，Xiaomi 18 Pro將支援90W有線快充，而Pro Max則與國行版保持一致，提供100W有線快充，兩者皆維持50W無線充電規格。目前Xiaomi 18 Pro及Xiaomi 18 Pro Max已順利取得歐洲能源標籤，代表新機即將在當地開賣。標籤內容同時披露，廠方預期這兩款裝置的電池在經過1,000次充電循環後，最大容量仍可保持在原廠數值的80%以上。（來源:ytechb ）
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