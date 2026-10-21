小米Xiaomi 18 Pro系列歐洲定價再升　Pro Max折合萬六蚊

近期多款旗艦手機相繼流出海外定價，而最新消息指出Xiaomi 18 Pro及Xiaomi 18 Pro Max的歐洲售價亦已經曝光。據最新報道，這兩款新機的定價進一步攀升，其中最高配置版本的價格甚至與歐洲市場的Apple iPhone 18 Pro Max看齊。此外，新機在電池容量與快充規格上亦有所調整，歐洲版本已通過能源標籤認證，意味着這款旗艦系列即將在國際市場正式發售。

消息指，256GB版本的Xiaomi 18 Pro歐洲定價為1,449歐元（約12,750港元），而512GB版本則高達1,649 歐元（約14,510港元），並預計提供黑色、宇宙藍、天鵝絨紅及白色四種機身配色。至於定位更高的Xiaomi 18 Pro Max則僅提供512GB儲存空間版本，定價達1,849 歐元（約16,270港元），這個定價策略剛好與同等容量的iPhone 18 Pro Max歐洲建議零售價相同。