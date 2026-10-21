HONOR Magic9 Pro Max港版11月4日發布　解構ARRI雙2億像素電影級拍片神器

電影級專業影像

今次HONOR Magic9 Pro Max的影像升級，並非單純加入濾鏡或後期效果，而是將專業電影拍攝中由前期取景、色彩預覽、現場監看到後期製作的一套較完整創作流程與技術，濃縮到手機之中。無論是日常記錄、Vlog、短片創作，還是更高要求的影像拍攝，用戶都可以透過手機拍出更具故事感、臨場感與電影質感的作品。

首度攜手電影級品牌

ARRI是全球電影工業中極具代表性的品牌之一，由香港經典電影乃至荷里活鉅製，均採用ARRI 的攝影器材或影像技術製作，獲多項奧斯卡科學與技術類獎項肯定。