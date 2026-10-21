HONOR Magic9 Pro Max港版11月4日發布　解構ARRI雙2億像素電影級拍片神器

HONOR全新旗艦手機HONOR Magic9 Pro Max將於11月4日正式登陸香港，首度攜手百年殿堂級電影攝影器材品牌ARRI，將專業電影工業的影像技術與美學融入手機，屆時將宣布港版價錢等發售詳情。
電影級專業影像
今次HONOR Magic9 Pro Max的影像升級，並非單純加入濾鏡或後期效果，而是將專業電影拍攝中由前期取景、色彩預覽、現場監看到後期製作的一套較完整創作流程與技術，濃縮到手機之中。無論是日常記錄、Vlog、短片創作，還是更高要求的影像拍攝，用戶都可以透過手機拍出更具故事感、臨場感與電影質感的作品。
首度攜手電影級品牌
ARRI是全球電影工業中極具代表性的品牌之一，由香港經典電影乃至荷里活鉅製，均採用ARRI 的攝影器材或影像技術製作，獲多項奧斯卡科學與技術類獎項肯定。
HONOR Magic9 Pro Max配備全新ARRI電影模式，打造一部如「掌中電影攝錄機」的旗艦手機。配備雙2億像素ARRI電影級影像系統，全新ARRI電影模式更採用接近專業攝錄機的拍攝介面，支援精細參數調校及2.39:1超寬電影畫幅，兼加入多項專業現場監看工具，可輕鬆拍攝出具細緻場面調度、更有故事感和電影感的畫面。內建14種預設ARRI色彩風格，ARRI色彩庫也提供87種預設創意調色方案，可在ARRI電影模式下即時預覽，並塑造畫面氛圍和視覺風格的選擇。