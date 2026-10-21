八家香港新型工業菁英企業獲表彰 分享創科產業化經驗

由創新科技及工業局指導、香港新型工業發展聯盟承辦、香港生產力促進局擔任秘書處的「新型工業菁英企業培育計劃」（NIES），日前舉行首屆頒授典禮。本計劃呼應《香港第一個五年規劃》及2026年《施政報告》提出加速構建新型工業化產業發展體系的方針。經評審委員會審慎評估，首屆共有8家企業從逾100項提名中脫穎而出，獲頒「香港新型工業菁英企業」榮譽稱號。獲選企業將透過計劃提供的平台，更有效地對接市場資源及力量，成為推動香港新型工業化的重要力量。

頒授典禮上，榮幸邀得創新科技及工業局局長孫東教授, JP及常任秘書長蔡傑銘先生, JP擔任主禮嘉賓，頒發榮譽予獲選企業。獲選企業之一的西井控股（香港）有限公司及位元堂藥廠有限公司代表分享發展經驗與成果。 位元堂藥廠：以智能製造推動品牌轉型

作為香港老字號中醫藥企業，位元堂近年積極推動製藥流程現代化，在香港建立符合GMP及PIC/S標準的藥廠，並引入工業4.0技術應用。位元堂藥廠執行董事鄧蕙敏表示企業能夠能脫穎而出，關鍵在於敢於以創新思維推動傳統產業轉型，她指「我們希望在保留中藥品質和品牌傳承的同時，不斷提升產品、服務和管理水平，讓傳統品牌持續創新及進步。」位元堂除了引入智慧自動化包裝系統，亦在生產線導入MES（製造執行系統）及SCADA（監控與數據採集系統），提升生產流程的透明度及數據管理能力，將升級轉型融入日常營運之中。

AI 結合中醫藥 積極拓展海外市場 不同國家對中成藥及保健食品定義不一，面對各地法規差異的挑戰，鄧蕙敏表示，品牌每款產品涉及20至24種原材料，企業積極利用人工智能及大數據技術，協助整理資訊，加快產品註冊及開發流程。她以安宮牛黃丸為例，由於部分海外市場不接受含有礦物藥材成分，企業特別研發海外版本配方，以兩種具相近功效的非毒性藥材替代相關成分，以符合當地法規要求，成功開拓海外市場。

未來推動自動化及智慧健康服務 展望未來，位元堂將繼續提升生產線自動化水平。由於藥廠位於元朗，重覆性工種同時面對人手短缺問題，因此品牌希望透過智能化生產系統，將重覆工序交由自動化設備處理，讓員工轉向更高增值工作。 此外，企業亦正發展智慧健康服務，現時位元堂於部分門店引入頭皮分析儀、皮膚檢測儀及骨質密度檢測等設備，透過數據分析，並配合中醫師建議，提供個人化健康管理方案，相關服務推出後市場反應理想，未來有望逐步擴展至更多分店。

西井科技：以香港為全球化發展樞紐

專注人工智能、自動駕駛及智慧物流技術的西井科技，則分享企業近年以香港作為國際化跳板的發展經驗。西井控股（香港）有限公司首席執行官楊銘表示，西井科技成立11年，原於上海發展，於2023年遷至香港，並於2024年正式在香港設立國際總部及海外研發中心。公司結合人工智能、自動駕駛及智慧物流技術，提供智慧港口、智慧空港及物流自動化解決方案，其核心優勢在於具備將技術成功落地，並實現規模化應用的能力。楊銘指出「近年有不少科技企業從內地搬來香港，技術研發並不是最大難題，最大的挑戰是找到合適的營運場景，把技術轉化為商業模式，並且實現一定的市場規模。 」

香港兼具國際化及產業應用場景優勢 楊銘指出，香港擁有國際化法律制度、成熟金融體系，以及連接內地與全球市場的獨特優勢，讓企業可更有效開拓海外市場。而香港作為國際航運中心及航空貨運樞紐，為智慧物流技術提供豐富的應用場景。企業將多年累積的港口營運經驗延伸至航空物流領域，並以香港作為首個落地據點，逐步推向全球市場。她建議有意出海的內地企業將香港視為第一站，善用香港作為連接內地資源與海外市場的重要橋樑。 完整發展閉環助海外業務快速增長

楊銘透露西井科技近年有三項創新項目均在香港完成研發和測試，其中一款在香港研發的全新揀貨機器人，於本地申請知識產權保護，其後與物流企業合作進行技術驗證，成功提升運作效率。待項目成熟後再輸出至海外及內地市場，形成香港研發、香港申請IP、香港驗證、再走向全球的完整發展閉環。 受惠於香港的國際化優勢，公司海外業務近年增長迅速。楊銘表示，目前海外業務已佔公司整體業務超過八成，海外市場覆蓋範圍亦由三年前約20個國家及地區，增至現時超過30個國家及地區，海外辦事處亦增至5個，分布於東南亞、中東及歐洲等地。截至目前，公司已於全球交付接近2,000台自動駕駛車輛及智能設備，應用於港口、空港、口岸、物流園區及工廠等不同場景。

8家獲選的「香港新型工業菁英企業」名單如下（排名不分先後）： • 西井控股（香港）有限公司 • 豐疆智能國際有限公司 • 燧氏科技有限公司 • 晉達半導體有限公司 • 精進微生物科技有限公司 • 家得路天然健康科學有限公司 • 相達生物科技國際有限公司 • 位元堂藥廠有限公司

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