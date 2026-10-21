Nothing Headphone (1) Pro實試開箱評測　試聽發燒級專業三單元架構耳機

Nothing Headphone (1) Pro頭戴式耳機帶來發燒級音質。

英國科技品牌Nothing向來以獨特的透明設計語言及高辨識度美學，除了手機產品外，近年在音訊市場亦迅速崛起。今次更特別打造Pro系列，首款旗艦級頭戴式耳機Nothing Headphone (1) Pro，專為追求極致聲音細節與個人化體驗的音訊發燒友打造，首度將頂級主動降噪技術、三單元驅動架構與專業混音工具結合，帶來更加專業級的聽歌體驗。

延續透明美學 Nothing Headphone (1) Pro耳機沿用之前數代造型，同樣有黑白兩色，配以透明工業風美學設計，不過更多細節位。全新的耳機收納硬盒形狀如手袋又有點似餐盒，雖然設計前衛，不過頭帶缺乏保護。今代耳罩加入防碎防刮的9H熊貓玻璃，完全看到內裡的單元，印上耳機名稱及白紅四方標記，外觀仍然有型。加寬頭帶、加厚襯墊與柔軟耳罩可均勻分散壓力，但327g不算最輕巧舒適，戴上頭都感受到一定重量。

強勁音質規格 Nothing Headphone (1) Pro打破傳統單單元設計限制，採用「三單元驅動架構」，由負責渾厚低頻的低音動圈驅動單元、強化人聲與樂器質感的精準動圈驅動單元，以及提供清脆高頻延伸的全新高音xMEMS驅動單元共同構成，高頻瞬態反應極快且細膩，實試音質帶來錄音室級表現。 音效調校由國際知名錄音室Metropolis Studios操刀，今代機身獨有專屬「Flat EQ」按鈕，提供中性監聽音效，保留音樂原音。內置重現混音室聲場的「Studio B」動態空間音訊模式，並支援頭部追蹤。另外更提供5款英倫音樂風格自訂EQ，甚至單獨控制主驅動單元與精密驅動單元，亦可以自選其他用家的調音，聲學調校自由度高。