iPhone Duo每人限買2部 eBay炒價近4萬港元

Apple 旗下首款 iPhone Duo 開放預售後市場反應熱烈，出貨期已迅速延至明年 1 月。為應對嚴重缺貨及打擊炒家囤貨圖利，Apple 官方正式實施限購措施，規定每位顧客最多僅可購買兩部 iPhone Duo。此限制目前已在美國、英國、日本及西班牙生效，預計全球適用。現時二手市場已有賣家以高達 5,000 美元（約39,227港元）轉售，反映出該機型的市場熱度。

出貨期延至2027年1月

iPhone Duo 預售僅數天，首批貨源已被迅速搶購，官方網站的預計出貨日期更延遲至明年的 1 月。面對龐大的市場需求以及初期的供貨短缺，不少炒家試圖大量掃貨並以高價轉售。為保障一般用家的購買機會，Apple 現時對 iPhone Duo 實施限購政策，規定每名顧客最多只能購買兩部。這項措施目前已確認在美國、英國、日本及西班牙等地區的 Apple Store 實行，相信全球其他市場亦會採用相同做法。