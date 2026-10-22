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科技
出版：2026-Oct-22 11:33
更新：2026-Oct-22 11:33

iPhone Duo每人限買2部 eBay炒價近4萬港元

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iPhone Duo每人限買2部 eBay炒價近4萬港元（路透）

iPhone Duo每人限買2部 eBay炒價近4萬港元（路透）

Apple 旗下首款 iPhone Duo 開放預售後市場反應熱烈，出貨期已迅速延至明年 1 月。為應對嚴重缺貨及打擊炒家囤貨圖利，Apple 官方正式實施限購措施，規定每位顧客最多僅可購買兩部 iPhone Duo。此限制目前已在美國、英國、日本及西班牙生效，預計全球適用。現時二手市場已有賣家以高達 5,000 美元（約39,227港元）轉售，反映出該機型的市場熱度。

出貨期延至2027年1月

iPhone Duo 預售僅數天，首批貨源已被迅速搶購，官方網站的預計出貨日期更延遲至明年的 1 月。面對龐大的市場需求以及初期的供貨短缺，不少炒家試圖大量掃貨並以高價轉售。為保障一般用家的購買機會，Apple 現時對 iPhone Duo 實施限購政策，規定每名顧客最多只能購買兩部。這項措施目前已確認在美國、英國、日本及西班牙等地區的 Apple Store 實行，相信全球其他市場亦會採用相同做法。

Apple 現時正式對 iPhone Duo 實施限購政策，規定每位顧客最多只能購買兩部

Apple 現時正式對 iPhone Duo 實施限購政策，規定每位顧客最多只能購買兩部

市場上的炒風已經非常熾熱，目前在 eBay 等拍賣平台上，已有賣家將 iPhone Duo 標價至高達 5,000 美元出售。這並非 Apple 首次針對炒家採取行動，過去在中國及多個歐美市場推出 MacBook 等其他產品時，官方亦曾多次實施類似的購買限制以遏止黃牛炒賣。

即使 Apple 設下兩部的限購令，專業的黃牛集團依然有方法避開系統的審查。部分炒家會透過集體行動，並使用多張虛擬信用卡、不同的送貨地址以及大量電子郵件帳號來繞過限制。目前 iPhone Duo 已開放預訂，各區具體定價及正式發售日詳情，將以各地 Apple 官方網站公布為準。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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