iPhone Duo每人限買2部 eBay炒價近4萬港元

Apple 旗下首款 iPhone Duo 開放預售後市場反應熱烈，出貨期已迅速延至明年 1 月。為應對嚴重缺貨及打擊炒家囤貨圖利，Apple 官方正式實施限購措施，規定每位顧客最多僅可購買兩部 iPhone Duo。此限制目前已在美國、英國、日本及西班牙生效，預計全球適用。現時二手市場已有賣家以高達 5,000 美元（約39,227港元）轉售，反映出該機型的市場熱度。
出貨期延至2027年1月
iPhone Duo 預售僅數天，首批貨源已被迅速搶購，官方網站的預計出貨日期更延遲至明年的 1 月。面對龐大的市場需求以及初期的供貨短缺，不少炒家試圖大量掃貨並以高價轉售。為保障一般用家的購買機會，Apple 現時對 iPhone Duo 實施限購政策，規定每名顧客最多只能購買兩部。這項措施目前已確認在美國、英國、日本及西班牙等地區的 Apple Store 實行，相信全球其他市場亦會採用相同做法。
市場上的炒風已經非常熾熱，目前在 eBay 等拍賣平台上，已有賣家將 iPhone Duo 標價至高達 5,000 美元出售。這並非 Apple 首次針對炒家採取行動，過去在中國及多個歐美市場推出 MacBook 等其他產品時，官方亦曾多次實施類似的購買限制以遏止黃牛炒賣。
即使 Apple 設下兩部的限購令，專業的黃牛集團依然有方法避開系統的審查。部分炒家會透過集體行動，並使用多張虛擬信用卡、不同的送貨地址以及大量電子郵件帳號來繞過限制。目前 iPhone Duo 已開放預訂，各區具體定價及正式發售日詳情，將以各地 Apple 官方網站公布為準。