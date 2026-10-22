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科技
出版：2026-Oct-22 13:20
更新：2026-Oct-22 13:20

摺機受惠iPhone Duo、Z Fold8成新趨勢 Omdia 預測今年出貨量升44%

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闊摺手機受惠iPhone Duo、Z Fold8成新趨勢 Omdia 預測今年出貨量升44%

闊摺手機受惠iPhone Duo、Z Fold8成新趨勢 Omdia 預測今年出貨量升44%

據市場調查機構 Omdia 最新發表的報告，摺疊屏手機市場正迎來強勁反彈。預計今年摺疊內屏出貨量將按年急升 44%，總數達到 2,900 萬塊。當中以闊螢幕設計的機型最受歡迎，受惠於 Samsung Galaxy Z Fold8 及 Apple iPhone Duo 的熱銷，闊身摺屏將佔據接近一半的市場份額。同時 Samsung Display 將穩佔面板供應龍頭位置，並推動 LTPO 面板成為現時高階摺屏手機的主流配置。

經歷去年出貨量下跌的低潮後，摺屏手機市場在今年重新展現活力。市場調查機構 Omdia 的最新預測顯示，今年摺疊螢幕手機出貨量將錄得 44% 的顯著增長，總數預計達到 2,900 萬。數據主要反映內摺螢幕組件的出貨情況，與最終手機的出貨量可能存在時間差，但依然可以反映出 2026 年是摺屏電子儀器表現強勢的一年。在各款摺疊形態中，闊身摺屏手機佔據重要位置，預料將佔今年整體螢幕出貨量的 44%。換言之，這種新興設計將與傳統的書本式大摺及翻蓋式細摺機型瓜分市場，拿下近半壁江山。

摺疊螢幕的出貨量將錄得 44% 的顯著增長，總數預計達到 2,900 萬 負責為兩款手機生產面板的 Samsung Display 而言絕對是利好消息，Omdia 預料其市場份額將高達 66%，而 BOE、China Star、Tianma 及 Visionox 等其他面板製造商的市佔率則會相應縮減 Apple iPhone Duo在Ebay被炒至近4萬港元（資料圖片） 惠於 Samsung Galaxy Z Fold8 及 Apple iPhone Duo 的熱銷，闊身摺屏將佔據接近一半的市場份額。

Samsung Display市場佔有率升至66%

增長趨勢很大程度上是由 Samsung Galaxy Z Fold8 及 Apple iPhone Duo 的普及所帶動。這對負責為兩款手機生產面板的 Samsung Display 而言絕對是利好消息，Omdia 預料市場佔有率將高達 66%，而 BOE、China Star、Tianma 及 Visionox 等其他面板製造商的市佔率則會相應縮減。分析師指出，目前中國市場對摺屏手機的需求相對疲弱。不過隨著更多中國品牌準備進軍闊身摺屏市場，預計競爭氛圍將會逐步升溫。儘管 HUAWEI 率先應用了這種外型設計，但似乎其他廠商在確認其市場潛力後才決定跟進投入資源。

在技術規格方面，今年生產的絕大部份摺屏面板都會採用 LTPO 技術。雖然生產成本較高，但 LTPO 能夠提供更精確的螢幕更新率控制，在實際體驗與功耗表現上明顯優於舊有的 LTPS 面板。考慮到現時高階摺屏手機的定價普遍高昂，廠商亦順理成章為裝置配備最頂級的螢幕組件，以符合其旗艦級的產品定位。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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