摺機受惠iPhone Duo、Z Fold8成新趨勢 Omdia 預測今年出貨量升44%

據市場調查機構 Omdia 最新發表的報告，摺疊屏手機市場正迎來強勁反彈。預計今年摺疊內屏出貨量將按年急升 44%，總數達到 2,900 萬塊。當中以闊螢幕設計的機型最受歡迎，受惠於 Samsung Galaxy Z Fold8 及 Apple iPhone Duo 的熱銷，闊身摺屏將佔據接近一半的市場份額。同時 Samsung Display 將穩佔面板供應龍頭位置，並推動 LTPO 面板成為現時高階摺屏手機的主流配置。

經歷去年出貨量下跌的低潮後，摺屏手機市場在今年重新展現活力。市場調查機構 Omdia 的最新預測顯示，今年摺疊螢幕手機出貨量將錄得 44% 的顯著增長，總數預計達到 2,900 萬。數據主要反映內摺螢幕組件的出貨情況，與最終手機的出貨量可能存在時間差，但依然可以反映出 2026 年是摺屏電子儀器表現強勢的一年。在各款摺疊形態中，闊身摺屏手機佔據重要位置，預料將佔今年整體螢幕出貨量的 44%。換言之，這種新興設計將與傳統的書本式大摺及翻蓋式細摺機型瓜分市場，拿下近半壁江山。