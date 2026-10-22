iPhone Duo鉸鏈耐用測試　外媒實測3萬次摺疊後有何表現？（有片）

iPhone Duo外媒首波評測出爐，知名科技評測員Joanna Stern更針對iPhone Duo鉸鏈進行極端測試，逾32000次連續摺疊實測，原先外界擔憂長期開闔會造成結構鬆脫，但日常手感卻始終如初，能否代表iPhone Duo外的真實使用壽命？
逾三萬次摺疊測試
科技評測員Joanna Stern利用自製機械設備，將iPhone Duo評測機在4個晚上內連續進行超過 32000次摺疊，考驗鉸鏈的耐用程度。由於Apple官方尚未公開iPhone Duo的鉸鏈測試數據，亦未像Samsung般提供預估使用壽命的摺疊次數，此項測試成為目前外界評估其耐用度的重要參考。
在測試期間，Stern曾一度認為鉸鏈隨著摺疊次數增加而稍微變鬆，但最終結論是在日常使用中幾乎感受不到差異，經32000次摺疊後的手感與第一天基本一致。同時測試前後透過校準推拉計進行讀數測量，數據顯示鉸鏈結構在測試完成後實際上比測試前更加緊實。
測試環境與摺痕觀察
本次耐用度測試是在手機安裝保護殼的狀態下進行，測試機械每次均會將iPhone Duo展開至完全平整，但每次閉合時並未將機身完全合攏。對於摺疊裝置長時間使用後容易出現的摺痕問題，Stern並未在評測中評論是次高強度測試是否會導致螢幕摺痕變得更加明顯。
資料來源：MacRumors