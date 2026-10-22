iPhone Duo鉸鏈耐用測試　外媒實測3萬次摺疊後有何表現？（有片）

逾三萬次摺疊測試

科技評測員Joanna Stern利用自製機械設備，將iPhone Duo評測機在4個晚上內連續進行超過 32000次摺疊，考驗鉸鏈的耐用程度。由於Apple官方尚未公開iPhone Duo的鉸鏈測試數據，亦未像Samsung般提供預估使用壽命的摺疊次數，此項測試成為目前外界評估其耐用度的重要參考。

在測試期間，Stern曾一度認為鉸鏈隨著摺疊次數增加而稍微變鬆，但最終結論是在日常使用中幾乎感受不到差異，經32000次摺疊後的手感與第一天基本一致。同時測試前後透過校準推拉計進行讀數測量，數據顯示鉸鏈結構在測試完成後實際上比測試前更加緊實。