ANKER AeroClip 2 開放式耳機開箱實試評測 首獲Apple MFi認證 自研AI晶片通話降噪

ANKER AeroClip 2由內地藝人張凌赫任代言人。

近年開放式耳夾耳機成為新寵，不過不密封結構導致戶外通話容易吸入環境雜音、低音表現薄弱。ANKER最新推出的旗艦級藍牙耳機AeroClip 2，為首款獲Apple MFi官方認證的開放式耳夾耳機，搭載自研AI晶片，為開放式音訊市場帶來突破性的升級。 ANKER AeroClip 2帶來iPhone 18 Pro Max匹配的酒紅色，採用全新升級的GoldenFit人體工學佩戴系統，單耳僅重6g的超羽量級機身，戴上耳輕盈舒適，並具備IP57防塵防水等級。充電盒亦極具質感，單次充電可使用8小時，連同充電盒總續航力達32小時，支援無線充電及快充，充電10分鐘可使用4小時。

最高通話質素 搭載品牌全球首款神經網絡存算一體的自研Thus AI降噪晶片，AI運算能力較上一代大幅提升150倍。通話收音採用「6-Sensor全域感知陣列」，由4個高訊噪比咪高峰與兩個骨傳導感應器組成，精準捕捉人聲並分離環境噪音，保持通透清晰的通話表現，更入紙挑戰開放式耳夾耳機最高通話質素評分的健力士世界紀錄。

配備12mm特大動圈單元及雙磁路系統，支援LDAC高清音訊解碼及空間音訊，並獲得Hi-Res Wireless雙金標認證。實試音質立體及層次並重，高頻細緻通透，更有強勁澎湃低音及清晰人聲，大幅改善開放式耳機低頻流失的通病。 自訂個人化音效 專屬手機App內有多種調音可選，HearID 5.0個性化調音技術可度身訂造個人化聲效，更有Anker Signature、人聲、重低音、大音量等多種選擇。Soundspace音效區提供森林、流水多款白嘈音及放鬆心情的音樂，更有Anka AI問答功能，相當全面。 連線方面獲Apple官方MFi認證，支援雙裝置同時連線切換及Siri語音喚醒，連線順暢穩定。售價為$1,399，勃根地紅及月光白色率先開售，晴山藍及曜石黑配色則稍後上市。

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