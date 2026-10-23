Logitech Mobi Fold無線摺疊滑鼠實試 口袋尺寸流動辦公必備

現時辦公不限於公司內，一部手提電腦或平板即可以隨時隨地工作，輕巧又高效率的隨身工具可說是必需配備。傳統滑鼠體積笨重而且佔據空間，Logitech推出旗下首款無線摺疊滑鼠Mobi Fold，將近年流行的摺疊手機概念引進電腦周邊產品，極為破格！

首創隨身摺疊滑鼠

使用手提電腦的觸控板始終容易疲累，亦不夠精準靈敏，Logitech Mobi Fold採用創新的可摺疊結構，摺疊後體積大幅縮減近半，只有約21x66mm，重量約79g，可收納至口袋或隨身小包中。摺疊後如口袋般小巧，極為方便隨身攜帶，配合摺疊結構自動感應開關機功能，只須展開即可迅速連線進入工作狀態。