Logitech Mobi Fold無線摺疊滑鼠實試 口袋尺寸流動辦公必備

現時辦公不限於公司內，一部手提電腦或平板即可以隨時隨地工作，輕巧又高效率的隨身工具可說是必需配備。傳統滑鼠體積笨重而且佔據空間，Logitech推出旗下首款無線摺疊滑鼠Mobi Fold，將近年流行的摺疊手機概念引進電腦周邊產品，極為破格！
首創隨身摺疊滑鼠
使用手提電腦的觸控板始終容易疲累，亦不夠精準靈敏，Logitech Mobi Fold採用創新的可摺疊結構，摺疊後體積大幅縮減近半，只有約21x66mm，重量約79g，可收納至口袋或隨身小包中。摺疊後如口袋般小巧，極為方便隨身攜帶，配合摺疊結構自動感應開關機功能，只須展開即可迅速連線進入工作狀態。
滑鼠展開後形狀為倒V形，柔軟矽膠質感，握持符合人體工學，舒適感不及普通滑鼠，但官方數據指出比手提電腦觸控板能有效減少22%的肌肉疲勞。機身外層配備防塵矽膠保護套，並通過跌落測試，鉸鏈結構經嚴格測試，證實可承受高達15年的日常使用，耐用度高。
靜音點擊自訂按鍵
滑鼠上的觸控面板設左右兩個按鍵，中間平面用法可作滾輪般滑動，亦有上下兩個可自訂按鍵，靜音點擊設計沒有任何聲音，按下有輕微回彈觸感，機身內部內置AI模型以防止摺疊時誤觸按鍵。採用PAW3222光學感應器技術，解析度4,000DPI，反應靈敏，不過在部分反光枱面滑動速度太快。
作為首款獲Google Fast Pair認證的Logitech產品，Mobi Fold支援最多切換3部裝置，並全面兼容Windows、macOS、ChromeOS及iPadOS等多個作業系統。續航力方面，滑鼠採用USB-C快速充電，充電1分鐘即可提供約22小時的使用時間，滿電後續航力最高可達30天。Logitech Mobi Fold提供「石墨灰」、「珍珠白」及「星暮紫」3款配色，售價$679，比一般滑鼠稍貴，不過以顏值及實用度，經常流動辦公者值得考慮。
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