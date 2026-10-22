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科技
出版：2026-Oct-22 23:42
更新：2026-Oct-22 23:42

iPhone Duo香港上市前開箱實試！　試用各款App、Touch ID體驗（有片）

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iPhone Duo即將開賣，率先快速試試Apple首部摺機的表現。

iPhone Duo即將開賣，率先快速試試Apple首部摺機的表現。

iPhone Duo即將於明天（10月23日）正式開售，作為Apple史上第一部摺機，相信不少果迷都相當期待。今次開賣前有實機到手，開箱初步試玩，很多人關注的摺痕、Touch ID使用、App適配度都一一測試，看看Apple這一部遲來的摺機真實體驗如何。

iPhone Duo平放機身放入包裝盒內。 iPhone Duo開箱時為完美平面。 iPhone Duo展開相當平坦。 iPhone Duo外屏幕及機背。 iPhone Duo拿上手重量達254g。 iPhone Duo（右）設計與iPhone Air相似。 iPhone Duo展開厚度為5.2mm。 iPhone Duo摺起厚度約11.2mm。 iPhone Duo摺合連相機模組厚度約為16.9mm。

首部重量級摺機

iPhone Duo的規格賣點不再在此重覆，可以按此重溫舊文。今次測試機為星光白色，個人認為比深藍的夜空色不易沾指紋，銀色更可呈現鈦金屬質感。打開時機身只有5.2mm厚，甚至比iPhone Air的5.64mm更加纖簿，不過摺起則有11.2mm，絕稱不上是纖巧，拿上手都有一定重量，254g比iPhone 18 Pro Max更重，論纖薄輕巧就對手略勝一籌。打開摺機時通常都是雙手握持，稍為攤分重量，所以用時不覺很墜手。

iPhone Duo摺合過後就會出現摺痕。 iPhone Duo實際使用時摺痕並不明題。 iPhone Duo開合動畫表現到Liquid Glass的質感。 iPhone Duo機身按鍵位置要重新適應。 iPhone Duo設有雙48MP鏡頭模組。 iPhone Duo前置12MP Center Stage鏡頭。 iPhone Duo內屏FaceTime鏡頭。 iPhone Duo只設有Touch ID。 iPhone Duo的Touch ID設定。

隱藏摺痕不明顯

老實說要一部摺疊手機完全沒有摺痕，是物理上不太可能的事，如果真的很在意摺痕，建議不要選擇摺機，廠商要如何隱藏令其不太顯眼才是重點。試用過多款摺機，只有一款真的可以完美修復，而iPhone Duo這方面亦算做得不錯。開箱未摺過固然是完美屏幕，但一使用就一定無可避免會出現，7.6吋超級Retina XDR螢幕特製納米紋理表面算是交足功課，正常情況使用下不算明顯。當然現在尚算新機，摺痕如何要用多好幾個月才可真正下定論。

iPhone Duo鉸鏈轉軸、磁吸開合的手感佳，可作多角度懸停，開合動畫更是人人必讚的亮點。要習慣的其實是按鍵的位置，因為音量鍵轉移到機身上方，有時當橫向直向多次扭轉使用後，有時真的尋找按鍵位置，不及直板機直觀。沒有Face ID固然有點失望，唯有當作是iPad mini般使用Touch ID，開鎖速度可接受，建議多加幾隻手指指紋，或是直接用Apple Watch解鎖，更加方便。

iPhone Duo配備A20 Pro晶片使用暢順。 iPhone Duo直向使用似iPad mini。 iPhone Duo橫向打字對手細的人有挑戰性。 iPhone Duo直向打字較為容易。 iPhone Duo可使用摺合方式打字。 iPhone Duo橫向碌IG有很多空白位。 iPhone Duo直向碌IG才可用盡屏幕空間。 iPhone Duo外屏看IG亦可用盡屏幕。 iPhone Duo橫向看Threads一樣太多空白。 iPhone Duo直向看Threads體驗較佳。 iPhone Duo最適合看Netflix煲劇。 iPhone Duo摺合後下方變成Netflix控制台。 iPhone Duo外屏都可以看影片。 iPhone Duo用Google Maps右邊多了黑邊。 iPhone Duo外屏用Google Maps亦有黑邊位。 iPhone Duo內屏打機畫質好兼爽快。 iPhone Duo外屏打機略嫌太細。 iPhone Duo看漫畫視覺效果佳。5 iPhone Duo可同時開啟兩個App左右分割屏幕使用。 iPhone Duo待機模式變時鐘。 iPhone Duo待機模式可自行設計。 iPhone Duo相機獨家模式。 iPhone Duo新增智能自動拍功能。

部分App完美發揮

關於App的適配程度，基本上Apple為iPhone而設的App完全沒問題，例如Notes等，打字方面個人的手較細，橫向鍵盤不及直屏或摺合易用。官方用作示範的Netflix更是完美適配，不論使用外屏、內屏以及摺合都可發揮應用的機能。

實試部分常用的Instagram、Threads等社交平台亦不是問題，看網頁版漫畫體驗很好。但始終部分App如Google地圖、遊戲等則會有黑邊，說嚴重影響使用亦不算，相信未來更新可用盡iPhone Duo的介面優勢。獨家功能方面不能少得官方推崇的待機模式，令iPhone Duo變成個人化的座枱或床頭時鐘；另外相機方面的智能自動拍，同樣利用摺合形態進行智能自拍，也是一個挺有趣的玩法。

iPhone Duo企架摺套以磁吸方式貼上。 iPhone Duo企架摺套可作支架使用。 iPhone Duo保護殼需要黏貼，設計一般。

香港門市不設現貨

iPhone Duo售價由$17499起，除了是Apple首部摺機，同時亦是史上最貴的一部iPhone。雖然口裡說不，但見預訂已經要去到明年，就知道即使iPhone Duo仍然有美中不足之處，亦仍然有大批果迷支持，香港門市亦暫時未有現貨發售。今次只試到簡單上手觀感及功能，想知道更多相機表現、電量效能、Apple Pencil支援以及App更新，可留意後續報道。

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