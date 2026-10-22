iPhone Duo香港上市前開箱實試！　試用各款App、Touch ID體驗（有片）

iPhone Duo即將開賣，率先快速試試Apple首部摺機的表現。

iPhone Duo即將於明天（10月23日）正式開售，作為Apple史上第一部摺機，相信不少果迷都相當期待。今次開賣前有實機到手，開箱初步試玩，很多人關注的摺痕、Touch ID使用、App適配度都一一測試，看看Apple這一部遲來的摺機真實體驗如何。

首部重量級摺機 iPhone Duo的規格賣點不再在此重覆，可以按此重溫舊文。今次測試機為星光白色，個人認為比深藍的夜空色不易沾指紋，銀色更可呈現鈦金屬質感。打開時機身只有5.2mm厚，甚至比iPhone Air的5.64mm更加纖簿，不過摺起則有11.2mm，絕稱不上是纖巧，拿上手都有一定重量，254g比iPhone 18 Pro Max更重，論纖薄輕巧就對手略勝一籌。打開摺機時通常都是雙手握持，稍為攤分重量，所以用時不覺很墜手。

隱藏摺痕不明顯 老實說要一部摺疊手機完全沒有摺痕，是物理上不太可能的事，如果真的很在意摺痕，建議不要選擇摺機，廠商要如何隱藏令其不太顯眼才是重點。試用過多款摺機，只有一款真的可以完美修復，而iPhone Duo這方面亦算做得不錯。開箱未摺過固然是完美屏幕，但一使用就一定無可避免會出現，7.6吋超級Retina XDR螢幕特製納米紋理表面算是交足功課，正常情況使用下不算明顯。當然現在尚算新機，摺痕如何要用多好幾個月才可真正下定論。 iPhone Duo鉸鏈轉軸、磁吸開合的手感佳，可作多角度懸停，開合動畫更是人人必讚的亮點。要習慣的其實是按鍵的位置，因為音量鍵轉移到機身上方，有時當橫向直向多次扭轉使用後，有時真的尋找按鍵位置，不及直板機直觀。沒有Face ID固然有點失望，唯有當作是iPad mini般使用Touch ID，開鎖速度可接受，建議多加幾隻手指指紋，或是直接用Apple Watch解鎖，更加方便。

部分App完美發揮 關於App的適配程度，基本上Apple為iPhone而設的App完全沒問題，例如Notes等，打字方面個人的手較細，橫向鍵盤不及直屏或摺合易用。官方用作示範的Netflix更是完美適配，不論使用外屏、內屏以及摺合都可發揮應用的機能。 實試部分常用的Instagram、Threads等社交平台亦不是問題，看網頁版漫畫體驗很好。但始終部分App如Google地圖、遊戲等則會有黑邊，說嚴重影響使用亦不算，相信未來更新可用盡iPhone Duo的介面優勢。獨家功能方面不能少得官方推崇的待機模式，令iPhone Duo變成個人化的座枱或床頭時鐘；另外相機方面的智能自動拍，同樣利用摺合形態進行智能自拍，也是一個挺有趣的玩法。

香港門市不設現貨 iPhone Duo售價由$17499起，除了是Apple首部摺機，同時亦是史上最貴的一部iPhone。雖然口裡說不，但見預訂已經要去到明年，就知道即使iPhone Duo仍然有美中不足之處，亦仍然有大批果迷支持，香港門市亦暫時未有現貨發售。今次只試到簡單上手觀感及功能，想知道更多相機表現、電量效能、Apple Pencil支援以及App更新，可留意後續報道。