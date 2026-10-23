iPhone Duo開售Apple Store現場直擊　門外炒價最高賺$5000！

iPhone Duo今日（10月23日）正式開售，尖沙咀Apple Store提前於早上8時開門營業。今次門市不設現貨售賣，只限已預訂人士取機，不過人潮比上次iPhone 18 Pro開售還踴躍，門外人龍分成左右兩邊，而且需環繞店內排一圈，相當誇張。
頭位早兩小時到達
今日排頭位的何先生於早上6時半左右到達，買了藍及白色1TB版本iPhone Duo各一部作自用。作為資深果粉的他，自iPhone 4左右已開始使用，他稱Apple這款劃時代的摺機很值得入手，亦沒有放售打算。他特別喜歡全新的雙芒設計，可作全新多工體驗，亦帶來很大的靈活性。另一位果粉Joe亦入手了一部白色512GB，特別買來送給太太試用，自己用開iPhone 18 Pro，認為尺寸未必適合自己使用。
炒賣現場熱鬧
現場取機人士目測大多為港人，亦有少數遊客，大部分人都入手兩部。今日Apple Store更特設主持，開咪介紹全新iPhone Duo的用法及新功能。門外亦同樣熱鬧，大量疑似炒家問價收機，主要收512GB及1TB機型，512GB最高炒價更高達$24500，比起原價$19299高約$5000左右。但在開售一小時後，炒價稍微回落至高$4000至$4500。