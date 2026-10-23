iPhone Duo開售Apple Store現場直擊　門外炒價最高賺$5000！

頭位早兩小時到達

今日排頭位的何先生於早上6時半左右到達，買了藍及白色1TB版本iPhone Duo各一部作自用。作為資深果粉的他，自iPhone 4左右已開始使用，他稱Apple這款劃時代的摺機很值得入手，亦沒有放售打算。他特別喜歡全新的雙芒設計，可作全新多工體驗，亦帶來很大的靈活性。另一位果粉Joe亦入手了一部白色512GB，特別買來送給太太試用，自己用開iPhone 18 Pro，認為尺寸未必適合自己使用。