港大初創Exynergy研發人工肌肉穿戴機械人 長者步行更輕鬆

隨着年齡增長，不少長者逐漸面對肌力衰退及活動能力下降等挑戰。年輕時習以為常的日常活動，例如前往街市買餸、外出散步或上下樓梯，都可能變得愈來愈吃力。當行動能力受限，不但影響身體健康，更可能削弱社交參與及獨立生活能力，進一步影響晚年生活質素。 有見及此，由香港大學工程學院數據與系統工程學系系主任席寧教授率領團隊創立的深科技初創Exynergy，研發出以人工肌肉驅動的輕量化穿戴式機械人。透過結合人工肌肉、神經訊號分析、人工智能及感測技術，系統能夠即時感知使用者的身體狀態，在肌力不足時提供適切支援，協助長者更輕鬆地步行及完成日常活動。

聚焦長者活動所需 重新定義穿戴式機械人 肌力下降會令長者減少外出活動，嚴重時甚至影響自理能力。如何在不妨礙自然動作的前提下，為長者提供適時而有效的輔助，一直是Exynergy團隊關注的課題。 傳統穿戴式機械裝置多以電機及剛性結構驅動，雖然能提供較大力量輸出，卻在重量、舒適度及人體協調性方面存在限制。Exynergy團隊深信，穿戴式機械人若要真正融入日常生活，不僅需要提供足夠支援，更必須做到輕便、舒適及自然。因此，團隊將研發重點放在人工肌肉技術上，希望打造更柔軟、更輕巧、更貼近人體運動模式的穿戴系統。

團隊強調，產品的目標並非取代使用者自身能力，而是在有需要時提供適度支援，幫助他們維持活動能力及生活自主。

人工肌肉模擬人體運作 提供更自然輔助 Exynergy的人工肌肉是整套系統的核心技術之一。該技術採用剪切增稠凝膠（Shear Thickening Gel）材料製成，能模擬人體肌肉收縮及發力的過程。 在正常狀態下，凝膠保持柔軟；當受到拉伸或施加力量時，材料會迅速提升剛度，將力量有效傳遞至人體。這種特性使系統能夠因應使用者的動作需求，在步行、站立或進行日常活動時提供所需支援，而在毋須額外輔助時則維持柔軟狀態，減少對自然動作的干擾。 相較於傳統機械結構，人工肌肉技術更輕量化，有助提升長時間穿戴的舒適度，讓穿戴式機械人更容易融入不同生活場景。

AI結合神經訊號 實現人機協作 除人工肌肉技術外，Exynergy亦融合神經訊號分析、人工智能及感測技術，提升系統對人體動作的理解能力。 感測系統能持續監測使用者的動作模式及肌肉狀態，透過人工智能分析判斷何時需要提供支援，以及應輸出多少輔助力量，讓機械人的反應更貼近人體需求。 團隊認為，穿戴式機械人的價值不僅在於提供額外力量，更在於能夠根據使用者的實際身體狀況作出即時回應。透過神經訊號與人工智能技術的結合，系統可因應不同使用者的能力與需求提供個人化支援，提升整體使用體驗及輔助效果。

歷時六年研發 逾千名長者參與測試 Exynergy團隊深耕人工肌肉及穿戴式機械人技術逾六年。為持續優化產品設計及提升實際應用效能，團隊邀請超過1,000名長者參與測試，收集不同年齡、身體狀況及活動能力人士的數據和意見。 團隊指出，每位長者的身體條件及需求均有所不同，因此產品研發需要經過反覆驗證與調整。透過多年測試及數據累積，團隊持續完善人工肌肉、感測技術及控制系統，推動技術逐步邁向成熟。

獲港大及香港政府支持 加速科研成果落地 在港大科創中心的支持下，Exynergy成為港大重點培育的深科技初創企業之一。其穿戴機械人亦於2025年獲香港特區政府創新科技署「產學研1+計劃」（RAISe+ Scheme）資助，加速其科研成果由實驗室走向實際應用。 瞄準銀髮及復康市場 拓展更多應用場景 目前，Exynergy的穿戴式機械人原型已完成初步測試，團隊正持續優化技術及產品設計，推動技術落地。 除協助長者步行及日常活動，相關技術未來亦有望應用於復康訓練、護理支援及健康管理等領域。隨着全球人口老化趨勢持續，市場對銀髮科技及復康輔助設備的需求日益增加。團隊相信，透過結合人工肌肉、人工智能與穿戴式機械人技術，未來可為長者及復康人士提供更自然、更舒適及更有效的活動支援方案。

源自香港大學的這項創新成果，不僅展示了人工肌肉技術在穿戴式機械人領域的應用潛力，更為銀髮科技及智慧復康發展開拓新方向，協助更多長者維持自主生活能力，在熟悉的社區中安享更健康、更有尊嚴的晚年生活。

專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。