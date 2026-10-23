OPPO Find X10 Pro Max香港11月初發表 配備200MP三主鏡頭

OPPO 正式在國際市場推出全新旗艦 Find X10 系列手機，歐洲多國已率先開賣。國際版與國行版的最大分別在於電池容量調整為 7,150mAh。全系列升級搭載 Dimensity 9600 Pro 處理器，而最高階的 OPPO Find X10 Pro Max 更配備 200MP 三主鏡頭系統，拍攝與效能表現均有提升。香港方面已確認 OPPO Find X10 Pro Max 將於 11 月初正式發表。

OPPO 正式向國際市場推出全新 Find X10 及 Find X10 Pro Max，目前英國、德國及法國等歐洲地區的官網已率先啟動銷售，而印度市場預計在明日發佈。國際版與國行版的硬件配置存在地區差異，早前在國內發表的 OPPO Find X10 及 Find X10 Pro Max 均內置 8,000mAh 電池，而歐洲版本則全線調整為 7,150mAh 電池，暫時未知印度版本會否保留大容量電池設定。