OPPO Find X10 Pro Max香港11月初發表 配備200MP三主鏡頭

OPPO 正式在國際市場推出全新旗艦 Find X10 系列手機，歐洲多國已率先開賣。國際版與國行版的最大分別在於電池容量調整為 7,150mAh。全系列升級搭載 Dimensity 9600 Pro 處理器，而最高階的 OPPO Find X10 Pro Max 更配備 200MP 三主鏡頭系統，拍攝與效能表現均有提升。香港方面已確認 OPPO Find X10 Pro Max 將於 11 月初正式發表。
OPPO 正式向國際市場推出全新 Find X10 及 Find X10 Pro Max，目前英國、德國及法國等歐洲地區的官網已率先啟動銷售，而印度市場預計在明日發佈。國際版與國行版的硬件配置存在地區差異，早前在國內發表的 OPPO Find X10 及 Find X10 Pro Max 均內置 8,000mAh 電池，而歐洲版本則全線調整為 7,150mAh 電池，暫時未知印度版本會否保留大容量電池設定。
圖像處理速度與 AI 運算效率加強
處理器方面，有別於上代 Find X9 系列的高階型號採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5，今代 Find X10 系列手機全線升級採用 2nm 製程的 Dimensity 9600 Pro。這枚晶片採用 Arm C2 CPU 核心，官方數據顯示其多核效能的能源效率比上代提升 61%，配合 Mali-G2 Ultra NX GPU，圖像處理速度與 AI 運算效率均有明顯改善。拍攝配置上，Find X10 Pro Max 搭載 200MP 三鏡頭組合，並支援全新的 Hasselblad 增距鏡套件；標準版 Find X10 則由上代的 32MP 升級至 50MP 自拍鏡頭，機背主鏡及長焦鏡頭亦同步升級至 200MP 感光元件，僅超廣角鏡頭保留 50MP 規格。
至於售價資訊，標準版 OPPO Find X10 的 256GB 版本定價為 1,300 歐元（約 11,050 港元）或 1,100 英鎊（約 11,000 港元），512GB 版本定價為 1,500 歐元（約 12,750 港元）。高階版 Find X10 Pro Max 僅提供 512GB 版本，定價為 1,800 歐元（約 15,300 港元）或 1,500 英鎊（約 15,000 港元）。目前歐洲多國正推出限期早鳥優惠，買家可獲贈最高價值 500 英鎊的配件套裝（可選 OPPO Watch X3、OPPO Pad 5 或 Hasselblad 增距鏡套件），並提供舊機 Trade-in 折扣。