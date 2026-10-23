vivo X500 Ultra傳增強長焦及低光拍攝質素

近日網上流傳關於 vivo 下代攝影旗艦手機 vivo X500 Ultra 的硬件規格細節。消息指新機將進一步強化長焦攝影能力，內部工程機正測試尺寸更大的 1/1.2 吋 200MP 長焦感光元件，相比上一代產品能捕捉更多光線。同時機身預計會搭載 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器及 8,000mAh 電池!

據知名情報來源 Digital Chat Station 的最新消息指出，vivo 已經為下代主打攝影的 X500 Ultra 敲定長焦鏡頭方案。最新的工程測試機顯示，廠方正在測試一款 1/1.2 吋的 200MP 長焦感光元件。作為參考，現時 vivo X300 Ultra 所採用的 200MP 長焦鏡頭為 1/1.4 吋感光元件，這意味著新機的長焦感測器面積有顯著提升。更大的感光元件能夠吸收更多光線，預計可改善低光環境下的成像質素，而 vivo 似乎亦已找到合適的內部結構設計，在不佔用過多機身內部空間的情況下容納這枚大型零件。