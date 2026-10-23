蘇寧雙11優惠精選智能產品家電低至53折　iPhone 18 Pro都有得減！

香港蘇寧推出雙十一超狂優惠，即日起至11月15日正式展開，全場精選智能產品及實用家電低至53折發售，SoClub會員更可享即減優惠總值$1850，憑DBS信用卡簽賬滿指定金額享高達$600「一扣即享」。

Apple產品折扣 雙十一超狂優惠有齊手機及智能穿戴、大小家電及影音產品，而且上市不久的iPhone 18 Pro都有折扣優惠，Pro及Pro Max機型256GB減$200，分別售價$10299及$11299，但不包括勃根地紅色；最新Apple Watch Series 12則減$100，42mm售價$3099、46mm售價43499、Apple Watch Ultra 4減$200，優惠價$6299；AirPods 5則減$50售$1049。舊款AirPods Pro Max減幅較多，原價$4599，優惠價$3599。其他手機有HUAWEI Mate X7摺機，優惠價$11988；HONOR上代旗艦Magic8 Pro亦抵用，原價$7899現售$6999。

大型家電53折起 其他特價產品以家電為主，有齊電視、雪櫃、洗衣機、冷氣機及小型家電等。精選減價產品包括Hisense雙門雪櫃原價$2990，優惠價$1990；東芝日式洗衣機亦由$3880減至$1998。另一款東芝32吋FHD智能電視，原價$2990，優惠價$1800。另外門市購買手機及數碼產品滿$8000即減$200、家電產品滿$6000減$200，網店滿減優惠總值$1450。 香港蘇寧《雙十一超狂優惠》 推廣日期：由即日起至11月15日