【香港循環經濟新方向】環球資源洞悉循環電子產業潛力無限 特設「全球移動通訊設備商貿館」

長久以來，香港憑藉獨特的自由港地位、發達的物流體系與金融網絡，始終扮演著全球多個商業體系的「超級聯繫人」，近年，更逐步成為再循環電子產業貿易的重要中轉樞紐，而隨着全球電子產品快速更新換代，再循環電子產品亦同步急速成為龐大產業，但各個國家都有屬於自己一套的標準，令市場長期籠罩於資訊不透明、檢測標準不一、數據安全疑慮等合規灰色地帶中，有見及此，亞洲首個B2B「全球移動通訊設備商貿館」正式開鑼，讓香港國際「超級聯繫人」與「超級增值人」的獨特價值得以展現，更力助全球再循環電子產業邁向全新的商貿生態。

香港循環經濟新篇章 首個「全球移動通訊設備商貿館」印證香港獨特價值 環球資源攜手香港資訊及通訊電子商會（HKICEC）打造的亞洲首個B2B「全球移動通訊設備商貿館」已於2026年10月18日，在亞洲國際博覽館的環球資源香港展二期中正式舉行開幕禮，開幕禮盛況空前，現場匯聚了政界、商界及電子通訊產業的重量級嘉賓。出席的主禮嘉賓包括全國人大常委兼立法會主席李慧琼、律政司副司長張國鈞、中聯辦九龍區事務部部長祝小東、中聯辦經濟金融二部一級巡視員劉懋洲、觀塘民政事務專員何立基、環球資源CEO柳方、HKICEC會長謝偉燦、永久榮譽會長黃紹武、理事長黃順涌，以及監事長洪錦煌。

全新展館的亮相，標誌着全球再循環電子產業在香港邁出重要一步，將過往零散、不透明的交易方式，轉化為檢測標準化、資訊完全披露、全程可追溯的完善商貿生態，律政司副司長張國鈞亦在致辭時強調：「香港擁有成熟完善的法治環境、嚴格的知識產權保護體系以及頂尖的專業服務業。」讓再循環電子產業走向合規，香港這套獲國際認可的法律及商業信任機制作為後盾。 環球資源力推展館亮相 展示完整產業生態以破除傳統印象 是次展會得以成功舉行絕非偶然，有賴環球資源的敏銳洞察，才讓展會順利舉行，作為項目主要推手之一，環球資源展覽部副總裁黎可怡（Wendy Lai）強調：「香港本身早已是全球再循環電子產業的貿易樞紐，但在大型B2B展覽會中引入再循環電子產業專館，今次絕對是香港首次。」環球資源藉由與HKICEC合作，將香港極其重要的貿易中轉定位透過大型展覽會充分呈現出。

談及商貿館成立的目標，Wendy坦言這是為了打破以往碎片化與不透明的行業做法：「過去市場對再循環電子產業認識不足，經常面對資訊不透明、來源不清晰、檢測標準不一致、未確認清除數據即出售等問題。今次展區匯聚全球多國展商，直接展示檢測標準、資訊披露與全程可追溯概念，並具備國際認可的R2認證，向全球買家證明再循環電子產品市場已發展為極其專業的交易體系。」是次展會更吸引了來自香港的頭部批發商，亦有專門處理再循環電子產品的特種物流公司參展，將檢測、回收、物流、融資、法律整條生態鏈完整呈現。

龐大市場潛力 循環經濟引領千億市場增長潛力 在市場前景方面，Wendy指出全球再循環電子產業正迎來爆發式增長，展現出極強的商業韌性與發展潛力。隨著現時移動裝置更新換代步伐加快，舊機與新品之間的效能差距大幅縮窄，使二手及翻新產品具備極高的性價比，對全球消費者形成巨大吸引力。同時全球倡導循環經濟以減少電子廢料已成必然，現場展示多款利用回收物料製成的再生產品，均有力證明了環保與資源再利用已是不可逆轉的世界趨勢。 香港四大獨家優勢 免稅、通關、供應鏈與物流

循環經濟既是不可逆轉的世界趨勢，又為何香港可以作為其中一個不可取代的「超級聯繫人」與「超級增值人」？Wendy深刻剖析了香港不可替代的四大核心優勢。首先是簡易且高效的進出口政策，手續簡單快速；其次是零關稅優勢，貨品進入香港免徵進口稅，相較其他高關稅地區具備極大的成本優勢；第三是背靠中國內地龐大的供應鏈，能完美支援高規格再循環電子產品現狀直售、零部件維修翻新、以及拆解記憶體晶片再利用這三種循環模式；第四則是香港發達的全球物流網絡，能將處理好的貨品快速分發至全球各國。

Wendy更指出香港除了做資源對接，在法律服務、融資、專業認證機構等專業服務方面受到國際高度認可：「透過香港強大的國際商業信譽進行整合，能讓再循環電子產業具備更強的說服力。」

首屆參展反響熱烈 確定未來將持續延續與擴展 對於今次展會的成功，Wendy給出了極為積極且肯定的回應：再循環電子產品需求遍及全球，其中亞太區、印度、非洲與拉丁美洲需求最為旺盛，歐洲與北美亦有穩定需求。今次展會成功匯聚全球買家前來尋找合作夥伴及洽談訂單、採購及簽訂訂單，現場對接熱烈，成功打破了市場對再循環電子產品的信任赤字，讓外國批發商、零售商與進口商親眼見證交易可以如此規範化。」Wendy更明確強調展會之後會延續下去，未來希望將規模越做越大，延伸至更多周邊裝置，涵蓋更廣泛的品牌與規格。

展會盛況 從自動估價到特別產品設備一應俱全 本次「全球移動通訊設備商貿館」吸引逾60家來自中國內地、香港、美國、英國、阿聯酋、日本及印度等地的再循環電子產業龍頭與專業服務商參展。商貿館身處的環球資訊香港展二期展會規模宏大，整體匯聚逾2,100家優質供應商、設有4,000多個展位，集中展示超過16萬件全新產品，涵蓋全新移動通訊裝備，新手機、保護貼、行動電源、充電線、耳機，乃至針對中東等新興市場的智慧戒指等可穿戴設備一應俱全。

環球資源作為行業發展的核心推手，不但精準洞悉循環電子產業的龐大潛力而特別打造此商貿館，更持續發掘其他具前瞻性的新興產品與潛力市場，本次展覽同場亦展示了多款前沿焦點產品，可見環球資源正全方位引領環球電子商貿新風潮。

日本大型商社伊藤忠商事旗下的Belong Inc. 展示了其與Google 合作銷售官方認證翻新設備的成果。

轉轉旗下B2B交易平台採貨俠（CHX Goods Hunter）估價達一億四千萬美元，亦強勢參展。