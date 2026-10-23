JBL EasySing Mic Mini Duo迷你AI無線咪開箱實試　智能人聲消除變唱K神器

JBL EasySing Mic Mini Duo可即插即用，毋須複雜設定。

曾幾何時曾流行過家居唱K神器，不過功能較為單一，今次實試這一款JBL EasySing Mic Mini Duo迷你AI無線消除原唱咪，既可在內容創作上使用，例如直播、訪問或Podcast錄音，更是即時卡啦OK娛樂的多功能設備，具備多段式AI消除人聲技術、Voice Boost人聲增強、5cm磁吸機身與6小時續航規格，全面解析優缺點及購買建議。

還原收音儀式感 JBL推出的全新EasySing Mic Mini Duo迷你AI無線消除原唱咪（2支裝），針對多元場景而設的雙人雙咪高鋒組合，無需添置繁複的混音器材，即可在流動拍攝與日常娛樂之間切換。機身設計吸睛，雖然不及其他品牌般輕巧細小，咪高峰長度約5cm，約重37g。提供手持、磁吸夾及安裝磁吸手柄等多種使用方式，特別喜歡裝上手柄後還原傳統手持咪的握持感，手柄的環形設計更符合人體工學。

即插即用免設定 系統支援藍牙、USB-C及3.5mm Aux輸出3種連接模式，USB-C無線接收器可直接插入智能手機或手提電腦，做到真正免設定一秒即插即用。透過Type-C接口可直接配對較新款的JBL便攜喇叭一插即無線連接最實用。如要使用其他品牌喇叭，則要利用3.5mm音源輸出連接Aux-in，原廠包裝亦不包含3.5mm Aux連接線，需自行另購線材。 兩支無線咪與接收器採用一體化收納盒設計，單次滿電可提供長達6小時的續航力。但需要注意的是收納盒並未內建獨立儲電池作離線補電，需接駁外置電源後才可化身專屬充電座，只作收納用途較為失色。

可調節AI人聲消除 產品亮點在於其「AI人聲消除技術」與「Voice Boost人聲增強功能」，可透過咪高峰機身一鍵切換，或經由專屬的JBL One應用程式調校原唱人聲的強度，機身亦設有實體旋鈕供直接調控收音音量。實試時相當靈敏，而且隔音準確，甚至連廣告人聲都可消除；而且設定為一半時可保留適度原唱作引導，而開啟100%模式則能即時將串流歌曲轉化為純伴奏卡啦OK。配合Voice Boost技術與JBL調校的聲學曲線，咪高峰輸出人聲清晰迫真，聲音依然厚實立體且不易破音。在JBL One App內，用家更能自訂EQ均衡器，可自選標準、原聲、搖滾、流行歌星、教堂、派對氛圍、夢幻迴聲等效果，更加好玩。

JBL EasySing Mic Mini Duo將專業收音、AI去人聲演算法與多形態佩戴方式置於迷你機身之中，無論是Podcast訪談、短片錄製，還是隨時隨地連接喇叭唱K，都能提供穩定且高質素的聲學表現，功能相當全面，但定價稍高為$1899，官方代理網購優惠價$1699。如果只用作拍片或做語音直播，完全不打算用來唱歌，價錢未必合適，但想一機多用，本身亦有JBL喇叭，這款可說是必然之選。