iPhone Duo磨砂膜可徒手撕走　折痕問題隨之浮現

Apple首款摺屏手機iPhone Duo距離正式開售還有一段時間，但網上已有實機拆解影片流出。有拆機博主實測發現，iPhone Duo內屏的磨砂膜原來可以徒手撕下。揭開這層原廠保護膜後，雖然能還原亮面螢幕的觀感，但摺疊鉸位的折痕問題亦隨之浮現，甚至比其他品牌的摺機更為明顯。本文帶大家了解這塊保護層的實際作用及官方更換收費。

內地拆機維修博主楊長順近日率先對iPhone Duo進行拆解。影片中展示用家可以直接徒手撕下內屏的磨砂膜，過程中不需要借助任何專業工具，只是撕下後螢幕表面會殘留大量膠水，需要花時間清理。這意味著如果不喜歡原廠霧面視覺效果的用家，日後大可自行除膜，將其當作普通亮面螢幕使用。不過除膜後機身鉸位折痕會完全暴露出來，從實拍畫面可見，其折痕控制對比市面上其他Android廠商未見優勢，視覺上顯得較為明顯。