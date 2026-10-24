iPhone Duo磨砂膜可徒手撕走　折痕問題隨之浮現

Apple首款摺屏手機iPhone Duo距離正式開售還有一段時間，但網上已有實機拆解影片流出。有拆機博主實測發現，iPhone Duo內屏的磨砂膜原來可以徒手撕下。揭開這層原廠保護膜後，雖然能還原亮面螢幕的觀感，但摺疊鉸位的折痕問題亦隨之浮現，甚至比其他品牌的摺機更為明顯。本文帶大家了解這塊保護層的實際作用及官方更換收費。
內地拆機維修博主楊長順近日率先對iPhone Duo進行拆解。影片中展示用家可以直接徒手撕下內屏的磨砂膜，過程中不需要借助任何專業工具，只是撕下後螢幕表面會殘留大量膠水，需要花時間清理。這意味著如果不喜歡原廠霧面視覺效果的用家，日後大可自行除膜，將其當作普通亮面螢幕使用。不過除膜後機身鉸位折痕會完全暴露出來，從實拍畫面可見，其折痕控制對比市面上其他Android廠商未見優勢，視覺上顯得較為明顯。
定價為399港元
針對這層內屏貼膜，Apple官方將其定義為納米紋理保護層（cover layer）。這塊保護膜採用定制聚合物製成，官方指出其剛度比行業常用材料高出40%，配合抗刮劃塗層來保護脆弱的柔性內屏。這層膜另一核心作用是透過將螢幕的鏡面反射轉化為漫反射，減少眩光並在視覺上淡化折痕。Apple硬件工程副總裁Kate Bergeron早前受訪時透露，團隊在耐用度方面作出了大量設計，但也坦言隨着使用時間推移，內屏折痕無可避免會變深。
由於保護膜屬於消耗品，Apple為iPhone Duo提供了原廠內屏磨砂膜更換服務。根據官方資訊，更換一張內屏磨砂膜的定價為399港元。以目前龐大的第三方配件市場規模，未來很大機會有不同品牌的替代貼膜推出，屆時用家的耗材成本將會有更多選擇。
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