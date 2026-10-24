vivo Y600下星期登場　超大電池助破健力士世界紀錄

vivo官方宣布推出全新中階手機Y600，配備高達10,000mAh大容量電池，並順利創下連續直播最長時間的健力士世界紀錄。新機預計於10月30日在中國市場發表，下周初率先開售，提供強勁續航力與雙鏡頭設計，滿足長時間使用需求的用戶。
vivo近期動作頻頻，早前於Google Play Console數據庫現身的全新機型vivo Y600，現已獲得官方正式確認，預計將於10月30日在中國市場發表。作為Y600系列的新成員，該機將與現有的Y600 Pro、Y600 Turbo及Y600i一同擴充家族陣容，並於下周初率先開啟預售。新機主打的靈魂規格在於內建高達10,000mAh的超大容量電池，專為追求極致續航表現的用戶而設。
提升日常使用耐用度
為展示這枚大容量電池的真實續航實力，vivo特別於8月11日進行了一項嚴苛的測試。測試期間，vivo Y600以單次充電順利完成長達32小時37分鐘的連續手機直播，一舉刷新並創下「連續手機直播時間最長」的健力士世界紀錄。官方目前展示了兩種機身配色，外觀採用雙後置鏡頭布局，整體設計語言與早前發布的vivo S2 FE相當接近，業界預測Y600很大機會是該機型的改名版本。
據爆料人士透露的硬件細節，vivo Y600將搭載MediaTek Dimensity 7300e晶片，兼顧效能與能耗比表現。影像配備方面，機背主鏡頭採用50MP感光元件，同時機身亦具備IP68防塵防水等級，提升日常使用的耐用度。有關產品的具體售價及詳細版本配置，仍有待官方在10月30日發布會上正式公布。
文章獲Mobile Magazine授權轉載