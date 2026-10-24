vivo Y600下星期登場　超大電池助破健力士世界紀錄

vivo官方宣布推出全新中階手機Y600，配備高達10,000mAh大容量電池，並順利創下連續直播最長時間的健力士世界紀錄。新機預計於10月30日在中國市場發表，下周初率先開售，提供強勁續航力與雙鏡頭設計，滿足長時間使用需求的用戶。

vivo近期動作頻頻，早前於Google Play Console數據庫現身的全新機型vivo Y600，現已獲得官方正式確認，預計將於10月30日在中國市場發表。作為Y600系列的新成員，該機將與現有的Y600 Pro、Y600 Turbo及Y600i一同擴充家族陣容，並於下周初率先開啟預售。新機主打的靈魂規格在於內建高達10,000mAh的超大容量電池，專為追求極致續航表現的用戶而設。