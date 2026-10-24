WhatsApp備份塞爆Google ？　兩招Android同iOS都適用

相信不少Android及iOS用家都遇過Google帳號15GB免費儲存空間突然爆滿的情況，導致Gmail無法收發郵件或相簿停止備份。其實消耗雲端容量的元兇往往是WhatsApp備份檔案。本文將教大家透過更改備份設定以及清理大型媒體檔案，輕鬆釋放數GB雲端空間，讓手機回復正常的備份運作。
相信大家都會遇過Google帳號15GB免費空間突然提示不足的情況，甚至影響到Gmail收發郵件與相簿的正常運作。如果平日沒有存放大量高解像度相片，佔用容量的元兇很大機會是WhatsApp備份檔案。由於現時WhatsApp在Android系統的備份資料會直接計算入Google帳號的儲存空間內，當程式每天自動將海量的高清圖片及影片Backup上雲端，日積月累下自然會成為消耗容量的隱形倉庫。
定期清理備份
要即時釋放被佔用的容量而無需刪除任何重要資料，用家可以從WhatsApp的系統設定著手。首先打開WhatsApp進入設定頁面，選擇「對話」並進入「對話備份」選項，將最佔用空間的「包含影片」功能關閉，因為真正需要保留的影片多半早已下載到手機圖庫內。同時建議將備份頻率由「每日」更改為「每星期」或切換至手動模式，完成設定後即時執行一次手動備份，全新的備份檔案體積將會大幅縮小。此外WhatsApp本身內建了儲存管理工具，用家只需進入設定內的管理儲存空間選項，便能找出多次轉寄的大型檔案或個別群組佔用的空間比例。
透過該儲存管理介面，用家可以針對個別聊天室選擇性刪除大型影片，並安全保留重要的文字訊息。清理完成後再次進行Backup，帳號即可立刻騰出數GB的可用位置。若想進一步追蹤Google帳號的具體容量分布，可以登入 one.google.com 的管理頁面進行root check。至於iOS用家的WhatsApp備份雖然是計算在iCloud的5GB免費空間內，但同樣可以套用上述的設定方法來減輕容量負擔，養成定期清理備份的習慣，避免在急需接收資訊時才發現容量已經耗盡。
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