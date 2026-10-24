WhatsApp備份塞爆Google ？　兩招Android同iOS都適用

相信不少Android及iOS用家都遇過Google帳號15GB免費儲存空間突然爆滿的情況，導致Gmail無法收發郵件或相簿停止備份。其實消耗雲端容量的元兇往往是WhatsApp備份檔案。本文將教大家透過更改備份設定以及清理大型媒體檔案，輕鬆釋放數GB雲端空間，讓手機回復正常的備份運作。

相信大家都會遇過Google帳號15GB免費空間突然提示不足的情況，甚至影響到Gmail收發郵件與相簿的正常運作。如果平日沒有存放大量高解像度相片，佔用容量的元兇很大機會是WhatsApp備份檔案。由於現時WhatsApp在Android系統的備份資料會直接計算入Google帳號的儲存空間內，當程式每天自動將海量的高清圖片及影片Backup上雲端，日積月累下自然會成為消耗容量的隱形倉庫。