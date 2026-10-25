Samsung Galaxy S27 Ultra /S27 Pro 電池傳升級 支援60W快充

Samsung 即將推出的新一代旗艦手機 Galaxy S27 系列，近期在各國認證機構頻頻曝光。最新消息指出， Samsung Galaxy S27 Ultra 及 S27 Pro 的電池實物照片已登錄韓國 Safety Korea 認證資料庫。結合早前國內 3C 認證的數據，確認兩款新機的電池容量將分別提升至 5700 mAh 及 5200 mAh，並同時支援 60W 有線快充技術!

Samsung Galaxy S27 Pro 與 Galaxy S27 Ultra 的電池近日於韓國 Safety Korea 認證資料庫中現身，並附有實物照片。資料顯示，這兩款電池的型號分別為 EB-BS957CBY 及 EB-BS958DBY，正好對應傳聞中 S27 Pro (SM-S957) 及 S27 Ultra (SM-S958) 的手機型號，生產商則為內地的 Zhuhai CosMX Power。雖然實物照片未能清晰顯示具體數字，但已進一步確認了新機的硬體開發進度。