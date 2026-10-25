vivo X500 Ultra規格於數據庫流出 傳升級 200MP 長焦鏡頭

近日有 vivo 高層透露，全新旗艦 vivo X500 Ultra 手機將於明年 3 月或 4 月在內地發表。最新消息指出，這款新手機不僅在內地上市，其國際版近期已在土耳其的 IMEI 數據庫中現身，意味著它將會在全球市場推出。新機預計配備 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器及升級版 200MP 潛望長焦鏡頭，電池容量更有望突破 7,000 mAh。

2027年內地版及國際版先後上市

近日有 vivo 高層透露，全新旗艦 vivo X500 Ultra 將於明年 3 月或 4 月在內地發表。最新消息指出，這款手機不會僅限於國內市場。近日 vivo X500 Ultra 的國際版已在土耳其的 IMEI 數據庫中現身，型號為 V2660。此外，數據庫中亦出現了型號為 J2613 的 Jovi X500 Ultra，由於 Jovi 是 vivo 在巴西市場使用的品牌名稱，這意味著新機亦會登陸巴西市場。事實上，上一代 vivo X300 Ultra 是該品牌首款走向國際市場的 Ultra 機型，當時在 3 月 30 日於內地發表後，4 月起便陸續在全球推出，並於 8 月以 Jovi X300 Ultra 之名登陸巴西。