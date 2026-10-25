vivo X500 Ultra規格於數據庫流出 傳升級 200MP 長焦鏡頭

近日有 vivo 高層透露，全新旗艦 vivo X500 Ultra 手機將於明年 3 月或 4 月在內地發表。最新消息指出，這款新手機不僅在內地上市，其國際版近期已在土耳其的 IMEI 數據庫中現身，意味著它將會在全球市場推出。新機預計配備 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器及升級版 200MP 潛望長焦鏡頭，電池容量更有望突破 7,000 mAh。
2027年內地版及國際版先後上市
近日有 vivo 高層透露，全新旗艦 vivo X500 Ultra 將於明年 3 月或 4 月在內地發表。最新消息指出，這款手機不會僅限於國內市場。近日 vivo X500 Ultra 的國際版已在土耳其的 IMEI 數據庫中現身，型號為 V2660。此外，數據庫中亦出現了型號為 J2613 的 Jovi X500 Ultra，由於 Jovi 是 vivo 在巴西市場使用的品牌名稱，這意味著新機亦會登陸巴西市場。事實上，上一代 vivo X300 Ultra 是該品牌首款走向國際市場的 Ultra 機型，當時在 3 月 30 日於內地發表後，4 月起便陸續在全球推出，並於 8 月以 Jovi X300 Ultra 之名登陸巴西。
至於硬體配置方面，網絡上已有不少關於 vivo X500 Ultra 的流出資訊。消息指新機將搭載 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，並採用由 BOE 提供的 6.85 吋 2K LTPO AMOLED 平面螢幕，支援 144Hz 更新率及超聲波指紋解鎖技術。
拍攝效能一向是 Ultra 系列的主打功能，據報 vivo X500 Ultra 最新的工程機正在測試面積更大的 1/1.2 吋感光元件，用於 200MP 潛望長焦鏡頭，相比上一代的 1/1.4 吋感光元件有進一步提升。同時，35mm 主鏡頭可能會改用 50MP 感光元件，並加入改良版的防震技術。續航力方面，新機的電池容量預計會由上代的 6,600 mAh 大幅增加至 7,000 mAh 至 8,000 mAh 之間。雖然目前尚未確定國際版的確切發售日期，但按照上代機型的推出節奏，預計在內地發表後不久便會向全球市場發售。