Xiaomi 18T規格曝光 內部首度測試2億像素 Leica 鏡頭料明年6月推出

據數碼博主「智慧皮卡丘」最新透露，小米已經開始 Xiaomi 18T 系列的內部測試。現時流出的早期工程機資料顯示，新系列將會採用中大尺寸螢幕設計，同時正測試 2 億像素的 Leica 鏡頭模組。按照上一代產品的發佈節奏推算， Xiaomi 18T 系列預計會在 6 月份正式亮相，以配合內地的 618 促銷檔期，目前距離新機正式發表還有一段時間。

近期有消息指小米已展開 Xiaomi 18T 系列手機的研發工作，新機將採用中大尺寸螢幕方案，並首度測試 2 億像素 Leica 影像系統。消息透露新一代機型將延續前代的市場定位，主打 MediaTek 天璣處理器與 Leica 鏡頭組合，預計將於明年6月正式發布。

回顧去年回歸內地市場的 Xiaomi 17T 系列，分別提供 Xiaomi 17T 及 Xiaomi 17T Pro 兩款型號，是品牌首度在內地推出的 Leica 搭配天璣處理器旗艦機型。標準版 Xiaomi 17T 採用 6.59 吋 OLED 螢幕 (2756 x 1268)， 120Hz 刷新率及 3840Hz PWM 調光技術。硬件配備台積電 4nm 製程的 MediaTek 天璣 8500-Ultra 處理器，內置 7000mAh 電池並支援 67W 有線快充。鏡頭方面搭載 5000 萬像素光影獵人 800 主鏡頭、 1200 萬像素超廣角與 5000 萬像素 5 倍 OIS 潛望長焦鏡頭。

至於高階版本的 Xiaomi 17T Pro 則配備 6.83 吋 1.5K 直屏，支援 144Hz 螢幕刷新率。處理器升級至 MediaTek 天璣 9500 旗艦晶片，配合 LPDDR5X RAM 及 UFS 4.1 儲存空間。機身內置的 7000mAh 矽碳負極電池支援 100W 有線快充、 50W 無線快充及 22.5W 反向充電。影像系統採用 Leica Summilux 鏡頭， 5000 萬像素光影獵人 950 主鏡擁有 1/1.31 吋感光元件及 f/1.67 光圈，並配備等效 115mm 的 5000 萬像素 5 倍 OIS 長焦鏡頭，支援 10 倍無損變焦及 30cm 微距拍攝，另外配有一枚 1200 萬像素超廣角鏡頭。