電動車｜DENZA Z9GT純電房跑亮相　5分鐘閃充、2.7秒破百加速全規格解析

比亞迪旗下品牌DENZA宣布旗艦級純電房跑車DENZA Z9GT正式登陸香港，全面解析1000V高壓純電平台、122.49kWh第二代刀片電池、701km續航力、5分鐘閃充技術、2.7秒破百性能及4.62 米迴旋半徑等核心規格與賣點。

豪華性能房跑車 由比亞迪（BYD）集團全資擁有的高級新能源汽車品牌DENZA，正式宣布旗下全新旗艦級純電動房跑車DENZA Z9GT登陸香港市場。作為品牌「新豪華」定位的代表作，DENZA Z9GT結合豪華房跑車與動感獵裝車的經典設計元素，擁有近5.2米的修長車身與黃金1:3輪軸比例，配合獨特車身腰線、力量感十足的後輪拱及雙層擾流尾翼，將空氣動力學與旗艦級視覺氣場融為一體。 車身外觀工藝亦極為講究，採用2K納米陶瓷車漆以提升抗磨及抗刮能力，並能阻隔高達99%紫外線；前擋風玻璃則加入高科技鍍銀材料，可有效降低車廂溫度達7°C，減輕空調系統負荷並提升能源效率。

豪華車廂配備 車廂內部空間與安全科技同樣達到旗艦級水準，車頂配備全景雙層玻璃天幕及電動遮陽簾，兼顧開揚感與隔熱表現。前排座椅支援8方向電動調節及記憶功能，並整合通風、加熱及多模式按摩功能；音響方面則搭載20聲道揚聲器的Devialet殿堂級音響系統，提供劇院級聽覺享受。行車安全方面，內置完善的智慧駕駛輔助系統，全面涵蓋主動調整巡航、自動緊急制動、盲點監測、車道偏離警示以及自動泊車輔助等功能。

3摩打四驅過千扭力 DENZA Z9GT搭載由前置交流非同步摩打與後置雙永磁同步摩打組成的高性能四驅動力系統，最高工作轉速高達19000rpm，系統最大功率輸出達850kW，峰值扭力高達1210Nm，由0至 100km/h加速僅需2.7秒，最高時速可達240km/h。 底盤結構採用前雙搖臂、後多連杆獨立懸掛，並配備雲輦-A可調高度空氣懸掛系統，兼顧高速巡航穩定性與市區行駛舒適度。新車搭載品牌獨有的易三方智慧電驅技術與後輪轉向系統，令這部車長近5.2米的大型房跑車迴旋半徑縮短至僅4.62米，並支援圓規掉頭、智慧蟹行及e³泊車模式等創新功能，大幅提升城市操控靈活性。

第三代刀片電池9分鐘閃充 電池與充電技術是DENZA Z9GT的另一核心賣點，新車率先採用1000V高壓純電平台，配合升級版車身電池一體化結構，搭載容量達122.49kWh的第二代高效能刀片電池，在NEDC標準下最大續航里程高達701km。作為首款支援比亞迪閃充極速充電系統的旗艦級純電房跑車，DENZA Z9GT可直接使用已於香港投入服務的閃充設施，只需5分鐘即可將電量由10%充至70%，9分鐘更可充至97%；即使在零下 30°C的極寒環境下，由20%充至97%亦僅需12分鐘。 DENZA Z9GT結合性能跑車的操控與豪華房車的舒適度全面，不過車價亦高達$998000起，為高檔電動車價位。新車已於灣仔合和商場陳列室及九龍灣旗艦店展出並開放預約試駕。