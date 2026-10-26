IG新功能｜Instagram推出Apple TV App　支援Reels、長影片與直播跨裝置播放

Instagram正式推出Apple TV應用程式，跨出手機限制，將Reels、長影片與直播節目一併搬上客廳大螢幕，更全面支援跨裝置接續播放，目前已在Apple TV App Store正式上架。

客廳電視碌IG

Instagram的Apple TV應用程式讓用戶能夠瀏覽喜愛創作者的影音內容、發掘新影片，並支援跨裝置接續播放。Instagram將這款電視應用程式定位為與親朋好友共同觀賞的媒介，進一步將其視訊體驗延伸至電視大螢幕。該應用程式目前已在Apple TV App Store上架，系統規格要求tvOS 26.0或更高版本。

Instagram最初於2025年12月在美國地區的Amazon Fire TV裝置展開電視端應用程式測試，隨後於2026年2月推廣至Google TV，並在同年6月登陸Samsung智能電視。初期的使用體驗以Reels 為核心，系統會根據觀眾的興趣分類至不同頻道，並以自動播放形式呈現。