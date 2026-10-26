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科技
出版：2026-Oct-26 13:00
更新：2026-Oct-26 15:00

IG新功能｜Instagram推出Apple TV App　支援Reels、長影片與直播跨裝置播放

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IG新功能｜Instagram為Apple TV App推出專屬App。

IG新功能｜Instagram為Apple TV App推出專屬App。

Instagram正式推出Apple TV應用程式，跨出手機限制，將Reels、長影片與直播節目一併搬上客廳大螢幕，更全面支援跨裝置接續播放，目前已在Apple TV App Store正式上架。

IG新功能｜可與朋友一起在電視上碌IG Reels。 IG新功能｜Instagram Apple TV App內可以觀看Reels及長影片。 IG新功能｜以播放Instagram影片內容為主。

客廳電視碌IG

Instagram的Apple TV應用程式讓用戶能夠瀏覽喜愛創作者的影音內容、發掘新影片，並支援跨裝置接續播放。Instagram將這款電視應用程式定位為與親朋好友共同觀賞的媒介，進一步將其視訊體驗延伸至電視大螢幕。該應用程式目前已在Apple TV App Store上架，系統規格要求tvOS 26.0或更高版本。

Instagram最初於2025年12月在美國地區的Amazon Fire TV裝置展開電視端應用程式測試，隨後於2026年2月推廣至Google TV，並在同年6月登陸Samsung智能電視。初期的使用體驗以Reels 為核心，系統會根據觀眾的興趣分類至不同頻道，並以自動播放形式呈現。

Meta於2026年6月曾提出擴展規劃，目標超越短影片，涵蓋較長的創作者內容、劇集系列以及現場直播；而本次Apple TV應用程式的說明中，已將長影片與直播節目和Reels並列。

資料來源：MacRumors

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