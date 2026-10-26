iPhone Duo螢幕災情無故裂開　iFixit拆解故障潛在原因（有片）

iPhone Duo推出不足一星期，已有大量新機螢幕在沒有跌撞情況下自行爆裂，而且裂痕一致，連香港都有用家中招。知名拆解機構iFixit正式發布Apple首款摺疊機iPhone Duo的拆解報告，深入分析其內部機械構造，並探究部分早期用戶反映螢幕損壞的潛在成因。
修復評分與防塵鉸鏈
iFixit給予iPhone Duo暫定5分（滿分10 分）的可修復性評分，為該機構歷來給予摺疊智慧型手機的最高分數，最終評分仍需視乎日後替換零件的供應狀況。機身具備IP68防水防塵規格，可承受浸入水深達6米長達30分鐘；在螢光粉塵測試後鉸鏈雖出現脆裂聲響，但拆解顯示其內部進塵量相對少於過往測試的摺疊機種。鉸鏈機械採用齒輪、彈簧、相互連接的金屬接關及水滴型設計，讓螢幕彎折而不致過度銳角，並配合弧形導軌控制活動，以減低開合時施加於螢幕的壓力。
螢幕損壞潛在成因
針對部分用戶反映開合手機時聽見異響隨後內螢幕出現亮線的損壞情況，iFixit發現故障大多集中於連接兩側機身的排線開口與中央鉸鏈支撐結構之間的過渡區域。團隊結合電腦斷層掃描、拆解畫面與Apple專利建立3D模型進行比對，推測閉合時中央支撐桿若未正常縮回，恐向螢幕施加過度壓力。
同時在摺疊過程中會升起並高於周圍組件的弧形導軌，若運作未如預期亦可能壓迫螢幕，加上多個結構邊緣和組件集中於該區域容易形成應力集中，雖然目前未能完全定論，但損壞現象與內部結構高度吻合。
納米紋理與微觀像素
螢幕工藝方面，iPhone Duo採用霧面奈米紋理螢幕，顯微鏡下可見微小圓形凸起結構，Apple解釋此設計有助散射光線以淡化摺痕。顯微鏡觀察亦發現部分子像素呈橢圓形且排列方向各異，專利文件顯示此排列有助減少衍射偽影以減輕摺痕干擾。內螢幕自拍鏡頭區域參考了類似iPhone 18 Pro螢幕下紅外線鏡頭的做法，透過擴大像素間隙讓光線穿透，該處像素亦變得更圓且排列更為規則。
拆解結構與電池配置
維修與結構設計上，內螢幕邊框採用卡扣結構固定而非完全依賴黏膠，可實現無損拆除，外螢幕亦易於拆卸，對需要先拆外螢幕才能進行的內部維修極為有利。機身採用雙電池設計，分別置於背部玻璃與外螢幕下方，大電池容量為11.567Wh，小電池為7.506 Wh，總容量達19.073Wh，兩者皆採用電解黏膠固定，被評為摺疊手機中最佳的電池拆卸體驗。拆解同時檢視了全新邏輯板設計，以及螢幕多層結構如何獨立滑動以配合機身摺疊。
資料來源：9to5mac