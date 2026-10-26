iPhone Duo螢幕災情無故裂開　iFixit拆解故障潛在原因（有片）

iPhone Duo推出不足一星期，已有大量新機螢幕在沒有跌撞情況下自行爆裂，而且裂痕一致，連香港都有用家中招。知名拆解機構iFixit正式發布Apple首款摺疊機iPhone Duo的拆解報告，深入分析其內部機械構造，並探究部分早期用戶反映螢幕損壞的潛在成因。

iFixit給予iPhone Duo暫定5分（滿分10 分）的可修復性評分，為該機構歷來給予摺疊智慧型手機的最高分數，最終評分仍需視乎日後替換零件的供應狀況。機身具備IP68防水防塵規格，可承受浸入水深達6米長達30分鐘；在螢光粉塵測試後鉸鏈雖出現脆裂聲響，但拆解顯示其內部進塵量相對少於過往測試的摺疊機種。鉸鏈機械採用齒輪、彈簧、相互連接的金屬接關及水滴型設計，讓螢幕彎折而不致過度銳角，並配合弧形導軌控制活動，以減低開合時施加於螢幕的壓力。

螢幕損壞潛在成因

針對部分用戶反映開合手機時聽見異響隨後內螢幕出現亮線的損壞情況，iFixit發現故障大多集中於連接兩側機身的排線開口與中央鉸鏈支撐結構之間的過渡區域。團隊結合電腦斷層掃描、拆解畫面與Apple專利建立3D模型進行比對，推測閉合時中央支撐桿若未正常縮回，恐向螢幕施加過度壓力。

同時在摺疊過程中會升起並高於周圍組件的弧形導軌，若運作未如預期亦可能壓迫螢幕，加上多個結構邊緣和組件集中於該區域容易形成應力集中，雖然目前未能完全定論，但損壞現象與內部結構高度吻合。