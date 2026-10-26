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科技
出版：2026-Oct-26 15:45
更新：2026-Oct-26 15:45

華為將發表HUAWEI Pura 90 Plus　改用四曲面屏幕

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本周發表！HUAWEI Pura 90 Plus 規格流出：5700mAh 電池配 100W 快充

本周發表！HUAWEI Pura 90 Plus 規格流出：5700mAh 電池配 100W 快充

HUAWEI將於本周發表全新智能手機HUAWEI Pura 90 Plus，相關硬件規格已在網上曝光。消息指新機將配備5,700mAh電池，並支援100W有線及80W無線快充技術。有別於以往的直立式屏幕設計，今次新機將改用6.8吋1.5K LTPO四曲面屏幕，預計新機定價由3,599人民幣起！ (約3,900港元)

據微博爆料人 @DigitalChatStation 透露，HUAWEI Pura 90 Plus的電池與充電規格與上代中國版Pura 80 Pro相同，內置5,700mAh電池，配合100W有線與80W無線快充技術。參考過往數據，該充電組合可於18分鐘內將電量充至50%，約42分鐘即可完全充滿。

HUAWEI Pura 90s Pro Max主打特別的漸變橘子海配色。 HUAWEI Pura 90s Pro Max以攝影功能為賣點。 HUAWEI Pura 90s Pro Max配備4鏡攝影模組。 HUAWEI Pura 90s Pro Max有前置13MP自拍鏡。 HUAWEI Pura 90s Pro Max新增AI構圖功能。 HUAWEI Pura 90s Pro Max在長焦及微距拍攝相當出色。 周柏豪試用HUAWEI Pura 90s Pro Max拍攝。 HUAWEI Pura 90s Pro同樣有4款配色。 HUAWEI Pura 90s Pro Max具備6.9吋OLED螢幕。

大致與上代機型一樣

與同系列頂配機型HUAWEI Pura 90 Pro Max的6,000mAh電池及支援18W有線反向充電相比，Plus版本的電量配置相對較低。屏幕方面，消息指出新機會放棄直屏設計，轉用一塊6.8吋 1.5K LTPO四曲面屏幕，並支援120Hz屏幕更新率，其餘規格則與上代機型保持一致。

關於產品定價，目前市場有多種預測。有網民估計HUAWEI Pura 90 Plus入場費大約為3,599人民幣，亦有意見認為因應市場環境，售價可能會落在4,999至5,499人民幣 （約5,400至5,900港元） 之間。具體定價與發售日細節，將於下周正式揭曉。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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