華為將發表HUAWEI Pura 90 Plus　改用四曲面屏幕

HUAWEI將於本周發表全新智能手機HUAWEI Pura 90 Plus，相關硬件規格已在網上曝光。消息指新機將配備5,700mAh電池，並支援100W有線及80W無線快充技術。有別於以往的直立式屏幕設計，今次新機將改用6.8吋1.5K LTPO四曲面屏幕，預計新機定價由3,599人民幣起！ (約3,900港元)

據微博爆料人 @DigitalChatStation 透露，HUAWEI Pura 90 Plus的電池與充電規格與上代中國版Pura 80 Pro相同，內置5,700mAh電池，配合100W有線與80W無線快充技術。參考過往數據，該充電組合可於18分鐘內將電量充至50%，約42分鐘即可完全充滿。