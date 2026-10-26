華為將發表HUAWEI Pura 90 Plus　改用四曲面屏幕

HUAWEI將於本周發表全新智能手機HUAWEI Pura 90 Plus，相關硬件規格已在網上曝光。消息指新機將配備5,700mAh電池，並支援100W有線及80W無線快充技術。有別於以往的直立式屏幕設計，今次新機將改用6.8吋1.5K LTPO四曲面屏幕，預計新機定價由3,599人民幣起！ (約3,900港元)
據微博爆料人 @DigitalChatStation 透露，HUAWEI Pura 90 Plus的電池與充電規格與上代中國版Pura 80 Pro相同，內置5,700mAh電池，配合100W有線與80W無線快充技術。參考過往數據，該充電組合可於18分鐘內將電量充至50%，約42分鐘即可完全充滿。
大致與上代機型一樣
與同系列頂配機型HUAWEI Pura 90 Pro Max的6,000mAh電池及支援18W有線反向充電相比，Plus版本的電量配置相對較低。屏幕方面，消息指出新機會放棄直屏設計，轉用一塊6.8吋 1.5K LTPO四曲面屏幕，並支援120Hz屏幕更新率，其餘規格則與上代機型保持一致。
關於產品定價，目前市場有多種預測。有網民估計HUAWEI Pura 90 Plus入場費大約為3,599人民幣，亦有意見認為因應市場環境，售價可能會落在4,999至5,499人民幣 （約5,400至5,900港元） 之間。具體定價與發售日細節，將於下周正式揭曉。
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