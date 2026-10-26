CASETiFY聯乘小島秀夫親自設計手機配件　開箱死亡擱淺iPhone、AirPods保護殼

新手機到手要換手機殼？機迷不能錯過CASETiFY與知名遊戲創作人小島秀夫的KOJIMA PRODUCTIONS的全球聯乘企劃，推出的KOJIMA PRODUCTIONS x CASETiFY聯乘系列由小島秀夫及美術總監新川洋司在東京的工作室總部親自參與設計，融入取材自品牌和《死亡擱淺》系列標誌性圖像的觸感細節，今次開箱欣賞產品細節。
標誌性手機殼設計
系列以「新川洋司原創設計—3D立體金屬手機殼」為核心，同時推出多款致敬《死亡擱淺2》及KOJIMA PRODUCTIONS 10週年圖案的高防護效能手機殼。「新川洋司藝術版–From Sapiens to Ludens手機殼」及 「Ludens徽章圖案–碳纖維手機殼」，金屬感加工業風設計極為有型，雖然應該為iPhone 18加添重量，但亦無損粉絲搶購，早已在官網售罄。
現在仍然可以入手的有工作室標誌、傷害感應膠帶圖案及多款代表性圖像作品的日常手機殼款式，設計低調精美，膠邊有點沾塵，鏡面亦容易印上指紋。但手機殼提供適當保護性之餘，亦不算太笨重，包覆及按鈕亦相當貼合。
珍藏版配件精品
今次其他生活科技配件亦齊備，設計亦同樣用心。個人最喜歡是DEATH STRANDING Qpid造型腕帶，雖然有一定重量，不過細緻度極高，有玩開《死亡擱淺》必定有感！另外BB Pod造型的AirPods 3保護套，Dollman造型毛絨吊飾亦完美還原遊戲造型，設計可愛。較為實用的有Ludens金色圓盤標誌與經典標誌設計的金屬手機支架，使用在iPhone Duo上同樣合適。
凡購買任何KOJIMA PRODUCTIONS x CASETiFY聯乘產品，即可獲得工作室官方設計圖案珍藏卡作贈品，每包內含一張小卡並以盲盒形式隨機附送，全系列現已在官方網站及全線CASETiFY STUDiO門市發售。