HONOR 700預計11月發表　整體攝影硬件配置升級

據知名博主「數碼閒聊站」最新流出的資訊，代號為「Flora」的HONOR 700系列工程機規格正式曝光。新機預計於11月發表，今代不僅配備四等邊極窄邊框螢幕，更直接內置1.72吋原生背屏，省去外掛磁吸配件的麻煩。此外，新系列搭載2億像素主鏡頭，並配備高達9,000mAh容量電池，為用戶提供長效續航體驗。

在螢幕及外觀設計方面，HONOR 700系列配備一塊6.57吋的1.5K解像度顯示屏，並採用四等邊極窄邊框設計，令機身整體握持感更為緊湊。機背設計是今次更新的關鍵，有別於上代HONOR 600系列需要配合磁吸式外掛屏幕使用，HONOR 700系列改為直接內建1.72吋原生背屏，提升日常操作的便利性。據了解，廠方目前正為新機測試冷白、天空藍、湛藍及粉霧四款配色。