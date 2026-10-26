《地獄停車場》iPhone手機遊戲實測　挑戰超高難度泊車！（內附下載連結）

香港出名地獄停車場，沒有車牌人士或者純粹想挑戰自己泊車技巧，不妨挑戰Threads爆紅的《地獄停車場》iPhone手機遊戲，由本地開發，模擬香港停車場的超窄車道及泊位。人氣程度更登上香港App Store賽車遊戲排行榜第1位，今次實試這款手遊，看看是否真的地獄級難玩！

地獄級泊車挑戰 新版合共67關，關卡有午夜地庫、工廈窄彎、多層停車場等7個泊車場景，絕對會令玩家泊到懷疑人生。玩家利用屏幕上的軚盤、油門、煞車及前後波進行操作，看似簡單，但實試絕不輕鬆。除了有重重障礙，還有大量行車、柱位、斜路等道路情況，而且部分關卡要連續泊兩三個位，兼且要泊得四正才能過關，少許歪斜過界都不算數。極講求觀察、攞位與操作協調，即使有車牌都會覺得很具挑戰性。

多角度睇位 Threads上有不少神人可高速一take過泊位，記者非泊車高手，多次挑戰失敗後，都有少許心得可分享。遊玩時不妨多轉換畫面角度，善用高角度更容易看清彎位，亦不會因畫面上下倒轉而調亂左右。第二是多用軚盤回正功能，很多時轉彎或入位後拉直車身因判斷錯誤而轉向太多或不足，回正再慢慢轉會較容易操作。另外遊戲可在設定中調整操作，如加入虛擬後視鏡加強睇位，太易誤觸的話可調整軚盤油門位置，以及比例煞車開關和怠速蠕行，令操作更個人化。