Apple突發推出全新iPad mini　配備更薄防水OLED顯示器＋可選納米紋理玻璃

Apple今日推出全新iPad mini，機身設計更薄更輕，配備絢麗奪目OLED顯示器，採用A20 Pro晶片，同時防濺耐水及防塵。更大的8.5吋OLED顯示器備有納米紋理玻璃選項，與上一代iPadmini相比，峰值亮度更高逾2倍，內置A20 Pro晶片、1200萬像素Center Stage前置相機、創新Acoustic Display帶來更出色音訊體驗，帶來煥然一新的硬件配置。

全新iPad mini機身厚度僅5.4毫米，更輕巧便攜，備有兩款亮麗外觀可供選擇，包括全新午夜暗色以及優雅星光色。與上一代相比，iPad mini機身明顯更纖薄輕巧，具備IP67防護等級，可抵擋水花與灰塵。超級Retina XDR顯示器配備絢麗奪目OLED技術，螢幕尺寸更擴大至8.5吋，同時邊框厚度減少24%，機身尺寸仍與上一代iPad mini相同，峰值亮度最高可達1200尼特，並新增納米紋理玻璃顯示器選項。

A20 Pro晶片為iPad mini效能表現大幅提升圖像運算效能，加快需要大量AI運算的工作。採用最新2納米技術製程技術，配備7核心GPU，每一GPU核心均設有神經網絡加速器，AI效能速度比上一代提升最高可達4.5倍，同時採用最新圖像架構，效能表現躍升最高可達2.7倍，亦配備多達6核心CPU，令多執行緒效能提升最高達60%，512GB配置具強勁雙16核心神經網絡引擎，運算效能為上一代的兩倍。

iPad mini的1200萬像素Center Stage前置相機現已移至機身橫向邊框。

1200萬像素Center Stage前置相機現已移至機身橫向邊框，可進行FaceTime通話、視像會議和與人協作，後方1200萬像素廣角相機則支援智慧型HDR4相片拍攝與高達60fps4K影片攝錄，共設有「適應性原色調閃光燈」。

全新iPad mini配備創新Acoustic Display，帶來更出色音訊體驗。特別設計的低音喇叭與顯示器相互配合，令低音更沉厚，音量更足。訂製高音喇叭現隱藏於玻璃與鋁金屬外殼之間，令高音更顯清晰。Acoustic Display採用密封設計，以助iPad mini達IP67防護等級。

N1與C2登陸iPad mini

iPad Air現配備由Apple設計的N1無線網絡晶片，支援Wi-Fi7、藍牙6及Thread。N1提升連接5GHz Wi-Fi網絡時的效能表現，亦提升AirDrop及AirPlay等功能的整體效能與穩定度。流動網絡型號配備Apple新一代流動網絡數據機系統C2，速度最高可提升50%。



價格及上市時間

全新iPad mini於10月28日起預訂，並於11月6日起出貨，提供128GB、256GB和512GB容量可供選擇。

Wi-Fi版本

128GB售價$5299

256GB售價$6099（納米紋理玻璃$6899）

512GB售價$7699（納米紋理玻璃$8499）

Wi-Fi+流動網絡型號

128GB售價$6499

256GB售價$6099（納米紋理玻璃$8099）