iOS 27.2重大更新正式發布　升級Siri AI＋iPhone Duo專屬功能

Siri AI現已能夠調取過往對話紀錄，例如再次查詢之前曾推薦的餐廳，並進一步擴展資料來源，支援「訊息」附加相片、日曆活動參與者及語音信箱，同時改善了Safari瀏覽記錄與閱讀清單的搜尋結果。系統新增精細文字選取功能，讓用戶僅複製所需的特定回覆部分，並重新設計了「排除的App」介面以快速管理Siri、搜尋及建議的存取權限。Siri AI僅支援iPhone 15 Pro或後續機型，語言新增法文、日文、韓文、葡萄牙文及西班牙文，但歐盟及中國內地目前仍無法使用。

「訊息」加入了在先前測試版曾現身的情境建議功能，可於對話中提供追蹤包裹或新增日曆邀請等捷徑，並支援自選日曆、提醒事項、備忘錄、地圖、航班與包裹等類別。「電話」App的通話情境功能則會在撥打電話時提示聯絡人的紀念日。Apple Music配合品牌重塑改用黑白圖標取代原有紅色圖標，並移除了導航列等位置的紅色高亮；Podcasts「首頁」分頁以「最新單集」與「繼續播放」取代「待播清單」；Games的好友分頁則加入好友建議情境及近期遊玩遊戲紀錄。

相片編輯與浮水印標籤

「相片」App中的共享相簿現已提供說明文字與留言的編輯選項，新增避免重複相片功能，並會在相簿過期前發出提醒以方便用戶備份重要影音。系統同時引入Google SynthID標籤技術，針對 Image Playground影像、「相片」中的Extend與Reframe功能，以及使用Clean Up工具進行的大幅度修改加入浮水印，用戶可透過Google的SynthID Detector網站進行檢驗。

FaceTime與視訊直播擴展

FaceTime群組通話正式加入Dual Capture功能，通話時翻轉鏡頭即可自動同時串流前後鏡頭畫面，且通話可加入第三方手語翻譯員或即時字幕員。Apple TV app擴展了Multiview多視圖功能至 iPhone，訂閱用戶最多可同時觀看4場體育直播賽事，包括MLS、美國F1及MLB 的「Friday Night Baseball」雙重賽；Apple TV app亦支援在iPhone和iPad上建立個人檔案，並針對兒童帳戶預設PG評級或進行自訂年齡分級。