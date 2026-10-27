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科技
出版：2026-Oct-27 13:25
更新：2026-Oct-27 13:25

Vivo Y600正式亮相定價便宜 續航力破世界紀錄成賣點

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Vivo Y600正式亮相定價便宜 續航力破世界紀錄

Vivo Y600正式亮相定價便宜 續航力破世界紀錄

Vivo 在內地市場發表了全新智能手機 Vivo Y600，主打高達 10000mAh 的大容量電池，並以連續串流播放影片超過 32 小時的成績打破健力士世界紀錄。除了長效的續航能力外，新機亦配備了 120Hz AMOLED 屏幕及 MediaTek Dimensity 7300e 處理器，定價由 1,999 人民幣起。

Vivo 正式推出全新智能手機 Vivo Y600，該款設備以 10000mAh 電池作為核心設計。根據早前於 8 月進行的測試數據顯示，該機曾連續進行串流影片播放達 32 小時 37 分鐘，並憑藉此項成績獲得了健力士世界紀錄。在屏幕配置方面，Vivo Y600 採用一塊 6.83 吋 AMOLED 屏幕，支援 2800 x 1260 解像度、120Hz 更新率、HDR 顯示以及 10-bit 色彩輸出。

在硬件配置部分，Vivo Y600 搭載基於 6nm 製程打造的 MediaTek Dimensity 7300e 處理器，配合 LPDDR4X RAM 及 UFS 3.1 儲存空間，預載建基於 Android 的 OriginOS 6 系統。機身內置的 10000mAh 電池支援 44W 有線快充，同時亦可透過 USB-C 接口提供反向充電功能。攝影方面，機背配備一枚擁有 f/1.8 光圈的 5000 萬像主鏡頭，前方則設有 800 萬像自拍鏡頭，以滿足日常的拍攝與視像通話需求。

Vivo Y600連續進行串流影片播放達 32 小時 37 分鐘，獲得健力士世界紀錄 Vivo Y600採用一塊 6.83 吋 AMOLED 屏幕，支援 2800 x 1260 解像度、120Hz 更新率、HDR 顯示以及 10-bit 色彩輸出 Vivo Y600機背配備一枚擁有 f/1.8 光圈的 5000 萬像主鏡頭，前方則設有 800 萬像自拍鏡頭 Vivo Y600定價由 1,999 人民幣起 Vivo Y600主打高達 10000mAh 的大容量電池

Vivo Y600價錢 1999人民幣起

設備的其他功能包括屏下光學指紋解鎖、面部解鎖、Bluetooth 5.4、NFC、紅外線遙控以及 5G 網絡連接。機身高度為 163.9mm，重量則因應顏色版本而介乎 224g 至 225g 之間。Vivo Y600 提供寶石藍、鑽石金及曜石黑三種配色選擇。定價方面，6GB RAM + 128GB ROM 版本售價為 1,999 人民幣（約 2,160 港元），8GB RAM + 128GB ROM 版本售價為 2,099 人民幣（約 2,270 港元），6GB RAM + 256GB ROM 版本售價為 2,199 人民幣（約 2,375 港元），最高的 8GB RAM + 256GB ROM 版本則定價為 2,499 人民幣（約 2,700 港元）。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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