Vivo Y600正式亮相定價便宜 續航力破世界紀錄成賣點

Vivo 在內地市場發表了全新智能手機 Vivo Y600，主打高達 10000mAh 的大容量電池，並以連續串流播放影片超過 32 小時的成績打破健力士世界紀錄。除了長效的續航能力外，新機亦配備了 120Hz AMOLED 屏幕及 MediaTek Dimensity 7300e 處理器，定價由 1,999 人民幣起。

Vivo 正式推出全新智能手機 Vivo Y600，該款設備以 10000mAh 電池作為核心設計。根據早前於 8 月進行的測試數據顯示，該機曾連續進行串流影片播放達 32 小時 37 分鐘，並憑藉此項成績獲得了健力士世界紀錄。在屏幕配置方面，Vivo Y600 採用一塊 6.83 吋 AMOLED 屏幕，支援 2800 x 1260 解像度、120Hz 更新率、HDR 顯示以及 10-bit 色彩輸出。