電動車｜Polestar 5純電GT跑車亮相　百萬車價具備884匹馬力！

除了Denza Z9GT，另一個瑞典高端電動車品牌Polestar同時推出旗艦四門純電GT跑車Polestar 5 對撼，這部集合884匹馬力、3.2秒破百性能、800V電壓架構、112kWh電池與678km續航力，更帶來無後窗虛擬後視鏡及B&W音響等核心規格，全面解析新車賣點。

密封後車窗設計 瑞典電動汽車品牌Polestar揭曉旗下產品陣容中的巔峰旗艦之作，全新四門高性能純電Grand Tourer跑車Polestar 5。新車將概念車Precept的設計願景化為現實，結合流線極簡的北歐設計美學、永續環保物料以及前瞻電動車科技，帶來純電豪華GT駕乘體驗。外觀設計與空氣動力學是Polestar 5的亮點，車身採用低引擎蓋與流暢車頂線條勾勒出侵略性十足的GT輪廓，配合無窗框車門、平整隱藏式門柄及主動式進氣鬼面罩，成功將風阻系數降低至 0.244，大幅提升能源效益。 新車破格取消傳統後車窗設計，改為引入虛擬後視鏡技術，透過車頂高清鏡頭將廣角影像實時傳送至車內的8.9吋數碼後視鏡。這項創新設計不僅改善車尾氣流表現，更讓超大尺寸的全景玻璃車頂得以進一步向後延伸，為後排乘客釋放更寬裕的頭部空間與開揚感。

簡約實用內裝 中控台設有14.5吋觸控屏幕，內建Google服務功能，配合9吋駕駛者資訊顯示屏與投射顯示，提供直觀的行車與導航資訊。音響系統與Bowers & Wilkins聯手打造，總輸出功率高達1610W，由包括一個250mm超低音揚聲器在內的21個揚聲器組成，並支援主動路噪消除技術，營造出3D環迴立體聲體驗。 貫徹品牌可持續發展理念，內飾大量採用與Bcomp合作開發的ampliTex天然亞麻纖維複合材料及powerRibs結構，能減輕高達40%重量並減少使用傳統塑膠；車廂地毯採用100% ECONYL再生漁網尼龍製成，前行李箱則用上Ultra-Silent輕量化吸音物料。車主可升級選配符合動物福利標準的Bridge of Weir頂級Nappa皮革座椅，具備通風及多模式按摩功能。

跑車級馬力 Polestar 5採用品牌首度完全自主研發的PPA黏合鋁合金結構底盤，具備超卓的抗扭剛度與輕量化優勢。電力系統搭載800V電力架構及112kWh大容量電池，並配備由瑞典團隊自主研發的PX2後軸電動摩打，提供兩個版本選擇。 頂級的Polestar 5 Performance版本結合前軸摩打後，可輸出高達884匹最大馬力及1015Nm峰值扭力，由0至100km/h加速僅需3.2秒，續航里程為558km；而Dual motor版本可輸出高達748匹最大馬力及812Nm峰值扭力，由0至100km/h加速3.9秒，在WLTP測試標準下提供高達678公里的續航里程。

Performance版本配備MagneRide 4.0主動式避震系統，能以每秒1000次的頻率讀取路面狀況，並在3毫秒內作出反應，駕駛者可切換Standard（標準）、Nimble（靈活）及 Firm（堅硬）3種模式。制動系統則採用Brembo輕量化煞車卡鉗與特製雙層煞車碟，有效降低非簧載質量以提升動態極限與行車舒適度。

車價174.9萬起 安全科技方面，全車搭載Mobileye SuperVision先進駕駛輔助系統，整合11個視覺鏡頭、12個超聲波感測器、SmartZone中距離雷達及具眼球追蹤功能的駕駛者監控鏡頭；車頂內部更設有雷達系統，能偵測車內細微動靜以防兒童或寵物被遺留，並透過Polestar應用程式即時發出警報。 Polestar 5 Dual motor版本車價為$1749000、Performance版$1999000，全面展現出品牌在高性能純電GT領域的造車實力。