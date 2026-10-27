POCO X8s發表 規格包括6.35吋1.5K屏幕及6330mAh大電池

POCO 在上個月推出 POCO X8 後，今日再為中高階市場帶來全新的 POCO X8s。有別於市場上普遍的大屏幕趨勢，POCO X8s 改用較細小的 6.35 吋 CrystalRes AMOLED 屏幕，解像度為 2656 x 1220 的 1.5K 級別，支援 1 至 120Hz LTPO 自適應更新率，並覆蓋 POCO Shield Glass 及提供高達 3,500 nits 的峰值亮度。為提升屏佔比，機身正面採用 1.18mm 等寬邊框設計。手機尺寸為 151.1 x 71.8 x 8.06 mm，重量約 187g，配備微曲面鋁合金中框，同時支援 IP68 防塵防水標準及 3D 超聲波屏下指紋解鎖。

POCO 近日發表全新中高階手機 POCO X8s，主打小巧機身設計，配備 6.35 吋 1.5K LTPO AMOLED 屏幕，適合偏好單手操作的用家。新機搭載 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，並透過全新技術內建高達 6330mAh 的高密度電池及支援 100W 快充，同時具備 IP68 防塵防水等級。

硬件部分，POCO X8s 搭載基於 4nm 製程的 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，最高主頻達 2.8 GHz，配合面積達 4,497 mm² 的 3D IceLoop 散熱系統，有助維持穩定的效能輸出。雖然機身相對小巧，但廠方透過採用 16% 矽含量的矽碳負極電池技術，成功在機內放入 6330mAh 大容量電池，並支援 100W HyperCharge 有線快充以及 22.5W 反向有線充電，方便為其他配件供電。此外，新機預載基於 Android 16 的 Xiaomi HyperOS 3.0 系統，提供 5G、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、NFC 及 eSIM 雙卡雙待等連接功能。

攝影功能方面，POCO X8s 搭載三鏡頭主相機系統，包括採用 1/1.55 吋 Light Fusion 800 感光元件的 50 MP 支援 OIS 主鏡頭、提供 57mm 等效焦距的 50 MP 的 2.5x 潛望式長焦鏡頭，以及 8 MP 超廣角鏡頭，前方則設有 20 MP 開孔式自拍鏡頭。POCO X8s 提供白色、藍色及黑色三種機身顏色選擇，全球市場早鳥定價為 8GB RAM + 256GB ROM 版本 399美元（約 3,130 港元），而 12GB RAM + 512GB ROM 版本則售499美元（約 3,914 港元），具體開賣詳情與零售優惠將因應不同地區市場而定。