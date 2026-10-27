iPhone Duo 5大好玩專屬App實試　還原NDS遊戲機＋秒變復古電腦！（內附下載連結）

iPhone Duo上市幾日，雖然初時仍有大部分App未完全適配，不過隨著有更多用户已有新機到手，開發者亦推出專為第一款可摺iPhone的app與遊戲。iPhone Duo配備更大的內螢幕、雙屏幕設計以及「分割顯示」功能，為新機帶來更多可能性及玩味，即睇以下5個必裝的iPhone Duo App。
NDS模擬器
復古遊戲模擬器《Delta - Game Emulator》推出了全新版本，可利用iPhone Duo的摺合操作，完美還原NDS手提遊戲機的精髓。除了可模仿NDS上下雙芒設計，連合上機的機背都有模擬出來。只需另外下載遊戲ROM即可遊玩舊NDS遊戲，包括《瑪利歐賽車》、《Cooking Mama》等，一樣支援觸控及震動，免費下載絕對值得安裝！
變身復古電腦
可將iPhone Duo變成一部微型復古電腦，提供多種靈感源自Macintosh、Commodore 64、Amiga 500、iMac G3、iBook G3等經典機型的外觀選項，連桌面都有完美複製。當iPhone Duo摺起使用時，即會呈現出顯示器和虛擬鍵盤，還可以使用NotePad、小畫家以及經典接龍遊戲等彩蛋。雖然沒實用用途，不過設計及質感精美，$32都值得課金。
卡式錄音機聽歌
前身名為Duo-man，可將手機秒變卡式錄音機，模擬播放錄音帶的音樂播放器。外觀設有6種不同設計，連接Apple Music可將專輯變成錄音帶，放入帶合上即可播放。外屏有操作按鍵，連按下、打開的聲效都做得神似，外屏顯示卡式帶轉動相當療癒，甚至會出現食帶情況！同樣不是講求實用的iPhone Duo App，售價為$38。
秒變Duo士爐
《Toastie: grilled cheese game》這個遊戲可以考驗玩家的煮食天份，將iPhone Duo變成一個多士爐，限時完成多士柯打才能過關。打開摺機後放入食材、塗抹牛油等，然後合上摺機默數指定秒數出爐。遊戲簡單但要完美焗多士不容易，益智好玩，售價為$22。
模擬真實書本
《Actually Read:專注閱讀》原本是一個可減少干擾的專心看書App，放在iPhone Duo上用內屏看書體驗一流，雙屏設計可模擬流暢的揭頁，亦可以利用外屏閱讀。新增的Performative Mode「扮嘢」功能，能將書本封面展示在外屏，同時打開鏡頭，可即時預覽對面有沒有人看著自己。雖然功能標榜不會錄影，但做法有點踩界，建議少用為妙。