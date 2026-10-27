iPhone Duo 5大好玩專屬App實試　還原NDS遊戲機＋秒變復古電腦！（內附下載連結）

iPhone Duo陸續推出一些專屬App，發揮摺合及雙屏用法。

iPhone Duo上市幾日，雖然初時仍有大部分App未完全適配，不過隨著有更多用户已有新機到手，開發者亦推出專為第一款可摺iPhone的app與遊戲。iPhone Duo配備更大的內螢幕、雙屏幕設計以及「分割顯示」功能，為新機帶來更多可能性及玩味，即睇以下5個必裝的iPhone Duo App。

秒變Duo士爐 《Toastie: grilled cheese game》這個遊戲可以考驗玩家的煮食天份，將iPhone Duo變成一個多士爐，限時完成多士柯打才能過關。打開摺機後放入食材、塗抹牛油等，然後合上摺機默數指定秒數出爐。遊戲簡單但要完美焗多士不容易，益智好玩，售價為$22。 下載《Toastie: grilled cheese game》