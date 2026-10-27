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科技
出版：2026-Oct-27 18:33
更新：2026-Oct-27 18:33

iPhone Duo 5大好玩專屬App實試　還原NDS遊戲機＋秒變復古電腦！（內附下載連結）

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iPhone Duo陸續推出一些專屬App，發揮摺合及雙屏用法。

iPhone Duo陸續推出一些專屬App，發揮摺合及雙屏用法。

iPhone Duo上市幾日，雖然初時仍有大部分App未完全適配，不過隨著有更多用户已有新機到手，開發者亦推出專為第一款可摺iPhone的app與遊戲。iPhone Duo配備更大的內螢幕、雙屏幕設計以及「分割顯示」功能，為新機帶來更多可能性及玩味，即睇以下5個必裝的iPhone Duo App。

iPhone Duo的《Delta》遊戲模擬器可玩NDS遊戲。 iPhone Duo的《Delta》遊戲模擬器連外殼都有還原。 iPhone Duo亦可使用外屏變GameBoy。

NDS模擬器

復古遊戲模擬器《Delta - Game Emulator》推出了全新版本，可利用iPhone Duo的摺合操作，完美還原NDS手提遊戲機的精髓。除了可模仿NDS上下雙芒設計，連合上機的機背都有模擬出來。只需另外下載遊戲ROM即可遊玩舊NDS遊戲，包括《瑪利歐賽車》、《Cooking Mama》等，一樣支援觸控及震動，免費下載絕對值得安裝！

下載《Delta - Game Emulator》

iPhone Duo的《Tiny Computers》可將iPhone Duo變Mac機。 iPhone Duo的《Tiny Computers》可選多款舊款桌上電腦。 iPhone Duo的《Tiny Computers》可開啟桌面使用。 iPhone Duo的《Tiny Computers》有經典iMac型號。 iPhone Duo的《Tiny Computers》連Windows都可模擬。 iPhone Duo的《Tiny Computers》真的可以打字。

變身復古電腦

可將iPhone Duo變成一部微型復古電腦，提供多種靈感源自Macintosh、Commodore 64、Amiga 500、iMac G3、iBook G3等經典機型的外觀選項，連桌面都有完美複製。當iPhone Duo摺起使用時，即會呈現出顯示器和虛擬鍵盤，還可以使用NotePad、小畫家以及經典接龍遊戲等彩蛋。雖然沒實用用途，不過設計及質感精美，$32都值得課金。

下載《Tiny Computers》

iPhone Duo的《Deck-Man》可將手機變成一部卡式錄音機。 iPhone Duo的《Deck-Man》可模擬入帶的儀式感。 iPhone Duo的《Deck-Man》能將音樂變卡式帶。

卡式錄音機聽歌

前身名為Duo-man，可將手機秒變卡式錄音機，模擬播放錄音帶的音樂播放器。外觀設有6種不同設計，連接Apple Music可將專輯變成錄音帶，放入帶合上即可播放。外屏有操作按鍵，連按下、打開的聲效都做得神似，外屏顯示卡式帶轉動相當療癒，甚至會出現食帶情況！同樣不是講求實用的iPhone Duo App，售價為$38。


下載《Deck-Man: Cassette Player》

iPhone Duo的《Toastie》是「全球最貴多士爐」。 iPhone Duo的《Toastie》玩法就是在限時內炮製多士。 iPhone Duo的《Toastie》多士要完美出爐不容易。 iPhone Duo的有限時，亦要講求出爐時間。

秒變Duo士爐

《Toastie: grilled cheese game》這個遊戲可以考驗玩家的煮食天份，將iPhone Duo變成一個多士爐，限時完成多士柯打才能過關。打開摺機後放入食材、塗抹牛油等，然後合上摺機默數指定秒數出爐。遊戲簡單但要完美焗多士不容易，益智好玩，售價為$22。

下載《Toastie: grilled cheese game》

iPhone Duo的《Actually Read》是個專注看書的App。 iPhone Duo的《Actually Read》可模擬書本揭頁的動畫。 iPhone Duo的《Actually Read》新增Performative Mode功能最適合「扮嘢」。 iPhone Duo的《Actually Read》Performative Mode將封面在外屏展示。 iPhone Duo的《Actually Read》會透過鏡頭去觀察其他人有沒有偷看自己。

模擬真實書本

《Actually Read:專注閱讀》原本是一個可減少干擾的專心看書App，放在iPhone Duo上用內屏看書體驗一流，雙屏設計可模擬流暢的揭頁，亦可以利用外屏閱讀。新增的Performative Mode「扮嘢」功能，能將書本封面展示在外屏，同時打開鏡頭，可即時預覽對面有沒有人看著自己。雖然功能標榜不會錄影，但做法有點踩界，建議少用為妙。

下載《Actually Read:專注閱讀》

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