Apple新推M6 iMac售價發售日一覽　外觀不變效能表現＋AI能力躍升

Apple再突發宣布推出全新iMac，配備超高速M6晶片，沿用纖薄俐落All-In-One多合一設計，效能升級，AI運算能力更強。全新iMac備有7款鮮明配色可供選擇，包括藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色與銀色，售價$11499起，將於10月29日起接受預訂、11月6日發售。
效能表現躍升
新款M6 iMac外觀屏幕不變，同樣配備24吋4.5K Retina顯示器，帶來更強勁效能表現，採用最多達12核心CPU及GPU，相較上一代多兩個核心，帶來全球最快單執行緒CPU效能表現；每一GPU核心皆設有神經網絡加速器。與M4相比，應付相片編輯等繁重任務時，圖像運算速度最快可達兩倍，同時帶來出色遊戲效能。
全新雙16核心神經網絡引擎的AI運算速度最快可達上一代的兩倍，配合更快記憶體頻寬，以及最高可達170GB/s記憶體頻寬，可迅速應對不同AI任務，例如在裝置端內置運行大型語言模型macOS 27帶來新一代Apple Intelligence，功能更貼合個人需要，並順暢整合至不同app。
連接儲存速度更快
全新iMac配備Wi-Fi 7、藍牙6及2.5Gb Ethernet，有線網絡連接速度高達上一代的2.5倍，傳輸大型檔案更快速、串流播放高解像度內容更流暢，以及為遊戲和繁重業務工作流程帶來更佳效能表現。SSD讀取及寫入速度最高提升至兩倍，讓app、相片資料庫與影片項目都可迅速啟動載入。最多4個Thunderbolt 4連接埠可實現超高速資料傳輸，用户亦可連接最多兩部6K外置顯示器。
價格及上市時間
M6 iMac提供藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色與銀色機身，配備10核心CPU及10核心GPU的M6 iMac，256GB售價$11499起；教育優惠價$11099起。配備12核心CPU及12核心GPU的iMac，售價$12999起，教育優惠價$12199起。香港時間10月29日可預訂，並於11月6日正式上市。