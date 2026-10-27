Apple新推M6 iMac售價發售日一覽　外觀不變效能表現＋AI能力躍升

Apple再突發宣布推出全新iMac，配備超高速M6晶片，沿用纖薄俐落All-In-One多合一設計，效能升級，AI運算能力更強。全新iMac備有7款鮮明配色可供選擇，包括藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色與銀色，售價$11499起，將於10月29日起接受預訂、11月6日發售。

效能表現躍升

新款M6 iMac外觀屏幕不變，同樣配備24吋4.5K Retina顯示器，帶來更強勁效能表現，採用最多達12核心CPU及GPU，相較上一代多兩個核心，帶來全球最快單執行緒CPU效能表現；每一GPU核心皆設有神經網絡加速器。與M4相比，應付相片編輯等繁重任務時，圖像運算速度最快可達兩倍，同時帶來出色遊戲效能。

全新雙16核心神經網絡引擎的AI運算速度最快可達上一代的兩倍，配合更快記憶體頻寬，以及最高可達170GB/s記憶體頻寬，可迅速應對不同AI任務，例如在裝置端內置運行大型語言模型macOS 27帶來新一代Apple Intelligence，功能更貼合個人需要，並順暢整合至不同app。