搭載M6晶片Macbook Pro 14吋登場　Mac機史上最長續航力！

14吋MacBook Pro由M6強勢驅動，效能表現驚人、AI能力升級，連接功能更強，電池使用時間長達24小時。

Apple正式發布全新搭載M6晶片的14吋 MacBook Pro。這款專為大專學生、商務專業人士及多元創作者打造的專業級筆記型電腦，晶片效能、AI人工智能及運算、連線能力都大幅提升，加上長達24小時的電池續航力，售價由$15999起。

加強性能及續航力

全新M6晶片採用12核心CPU與具備神經加速器的12核心GPU，並配備雙16核心神經網路引擎，相比前代M5帶來高達30%的圖形處理提升與25%的AI工作負載加速。無論是日常生產力任務、3D建模、程式編譯或執行繁重的AI工作負載，驅動macOS 27中的Siri AI與各項Apple Intelligence功能，皆能提供流暢且疾速的反應表現。

同樣搭載Liquid Retina XDR顯示器，最高可支援1600尼特峰值HDR亮度與百萬比一的對比度，並提供防眩光與減少反射的奈米質地玻璃選項。新機支援Wi-Fi 7與藍牙6，配備豐富的連接埠陣容，包括HDMI、MagSafe 3、3組Thunderbolt 4 連接埠、SDXC卡插槽以及耳機孔，並支援外接最多兩部顯示器。