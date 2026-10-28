Samsung Galaxy A傳削20%產量　料Apple出貨量再贏

近期記憶體等零件成本持續暴漲，嚴重壓縮智能手機廠商的利潤空間。最新消息指出SAMSUNG為應對此困境，計劃在今年第四季將主力的Galaxy A系列產量大砍約兩成。這項資源重新分配的策略雖然能保住高階機型的利潤，但由於Galaxy A系列佔SAMSUNG總出貨量高達七成，減產舉動或許會令品牌失去全球手機出貨量第一的寶座，甚至導致未來中階新機面臨加價或降級風險。
記憶體價格近期不斷攀升，持續侵蝕各智能手機品牌的利潤空間，據報更令SAMSUNG手機部門面臨有史以來首次年度虧損風險。南韓產業消息透露，SAMSUNG為應對這波成本上漲，已經向供應鏈下達通知，將今年第四季（ 10 月至 12 月）的Galaxy A系列生產計劃大幅削減約20%。業內人士指出，與今年初制定的生產計畫相比，第四季的零件訂單顯著下降，預計全年合共減少約1,000萬部產量。更有消息指這波減產潮並未結束，SAMSUNG的目標是明年進一步將Galaxy A系列的設備產量減少至少10%。
零件短缺遙遙無期
這次減產對 SAMSUNG 來說絕對是一項重大決定，皆因涵蓋Galaxy A57、Galaxy A37以及Galaxy A17 5G等型號的Galaxy A系列一直佔品牌整體智能手機出貨量高達70%。目前SAMSUNG每年智能手機出貨量維持在2.3億至2.4億部左右，並持續與Apple爭奪龍頭位置。雖然Apple曾於2025年拿下全球出貨量第一，但研調機構Counterpoint早前於8月曾預測SAMSUNG今年有望以0.1個百分點的微弱優勢反超Apple。不過隨着如今SAMSUNG決定削減銷量主力的產量，隨時會令其再次失去市場第一的寶座。
至於減產的具體原因，有指目前記憶體等關鍵組件已佔據部分入門平價手機超過一半的成本。再加上PCB和MLCC等核心物料目前大多被優先分配給利潤更豐厚的AI晶片使用，令供應更加緊張。雖然SAMSUNG憑藉比內地品牌更容易獲取原材料的優勢，一直努力維持Galaxy A系列的產量，但面對遙遙無期的零件短缺，據悉廠方只能將手上的資源和物料，優先轉移到利潤空間更大的Galaxy S及Galaxy Z旗艦系列。業內人士警告減產最終可能會影響到消費者，除了有可能導致新機售價上漲外，日後推出的中階機型甚至可能在定價比上一代更貴的情況下，被迫在屏幕或鏡頭等規格上作出降級妥協。(來源:etnews)
文章獲Mobile Magazine授權轉載