Samsung Galaxy A傳削20%產量　料Apple出貨量再贏

近期記憶體等零件成本持續暴漲，嚴重壓縮智能手機廠商的利潤空間。最新消息指出SAMSUNG為應對此困境，計劃在今年第四季將主力的Galaxy A系列產量大砍約兩成。這項資源重新分配的策略雖然能保住高階機型的利潤，但由於Galaxy A系列佔SAMSUNG總出貨量高達七成，減產舉動或許會令品牌失去全球手機出貨量第一的寶座，甚至導致未來中階新機面臨加價或降級風險。

記憶體價格近期不斷攀升，持續侵蝕各智能手機品牌的利潤空間，據報更令SAMSUNG手機部門面臨有史以來首次年度虧損風險。南韓產業消息透露，SAMSUNG為應對這波成本上漲，已經向供應鏈下達通知，將今年第四季（ 10 月至 12 月）的Galaxy A系列生產計劃大幅削減約20%。業內人士指出，與今年初制定的生產計畫相比，第四季的零件訂單顯著下降，預計全年合共減少約1,000萬部產量。更有消息指這波減產潮並未結束，SAMSUNG的目標是明年進一步將Galaxy A系列的設備產量減少至少10%。