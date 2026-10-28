Apple觸控版OLED MacBook Pro傳售價高達2.2萬港元起　配備全新散熱鉸鏈＋動態島

Apple連續兩天發布了iPad mini、M6 iMac及M6 MacBook Pro，M6 MacBook Pro更破天荒升級不加價。有傳Apple於香港時間10月29日的「Pro and Tell」發布會中，推出首款配備OLED螢幕與動態島的觸控MacBook Pro，但起售價恐飆破2899美元（折合約$22740港元）創下歷史新高,這款天價旗艦電腦能否打動消費者？

售價或創歷史新高

據彭博社記者Mark Gurman報導，Apple預計將於明日舉行的「Pro and Tell」特別活動上，正式公布旗下首款配備OLED螢幕及動態島的觸控式MacBook Pro，定價與重新設計等內部細節亦隨之曝光。

這是Tim Cook 4年前親自拍板且重新改造散熱鉸鏈的野心之作，消息人士透露，Apple曾討論將搭載M5 Pro晶片的全新14吋型號定價為2899美元（約22612港元）；若Apple在16吋型號上同樣附加至少400美元的溢價，新版本起售價將至少達到3399美元（約26512港元）。

對比Apple於6月加價前14吋及16吋M5 Pro機型的$19999及$23999起步價，代表4個月內售價增加至少約$5460。若14吋型號最終定價為2899美元（折合約$22740港元），將超越2006年17吋版本的2,799美元紀錄，創下MacBook Pro歷來最高起售價，亦使Apple與Dell等推出OLED觸控筆電的高階廠商看齊。