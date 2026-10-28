Apple觸控版OLED MacBook Pro傳售價高達2.2萬港元起　配備全新散熱鉸鏈＋動態島

Apple連續兩天發布了iPad mini、M6 iMac及M6 MacBook Pro，M6 MacBook Pro更破天荒升級不加價。有傳Apple於香港時間10月29日的「Pro and Tell」發布會中，推出首款配備OLED螢幕與動態島的觸控MacBook Pro，但起售價恐飆破2899美元（折合約$22740港元）創下歷史新高,這款天價旗艦電腦能否打動消費者？
售價或創歷史新高
據彭博社記者Mark Gurman報導，Apple預計將於明日舉行的「Pro and Tell」特別活動上，正式公布旗下首款配備OLED螢幕及動態島的觸控式MacBook Pro，定價與重新設計等內部細節亦隨之曝光。
這是Tim Cook 4年前親自拍板且重新改造散熱鉸鏈的野心之作，消息人士透露，Apple曾討論將搭載M5 Pro晶片的全新14吋型號定價為2899美元（約22612港元）；若Apple在16吋型號上同樣附加至少400美元的溢價，新版本起售價將至少達到3399美元（約26512港元）。
對比Apple於6月加價前14吋及16吋M5 Pro機型的$19999及$23999起步價，代表4個月內售價增加至少約$5460。若14吋型號最終定價為2899美元（折合約$22740港元），將超越2006年17吋版本的2,799美元紀錄，創下MacBook Pro歷來最高起售價，亦使Apple與Dell等推出OLED觸控筆電的高階廠商看齊。
Gurman指出，Apple計劃在新機推出的同時繼續銷售非觸控版本，意味全新OLED觸控MacBook Pro將位列現有筆記型電腦產品線的頂端，而非直接取代現有的M5 Pro和M5 Max型號。這代表希望獲得重新設計硬體的消費者，不論是否需要觸控螢幕，都可能需要支付此一高昂溢價。
散熱鉸鏈重新設計
在外觀與機構方面，新款MacBook Pro除了採用OLED觸控螢幕外，亦具備稍微變薄的設計、更窄的邊框以及明顯變輕的機身。新機同時配備重新設計的鉸鏈以防止用戶點按螢幕時產生晃動，報導更補充Apple重新改造了散熱系統，可透過鉸鏈改善內部氣流，並同時協助減輕整機重量。
報導同時披露了該項目的內部背景，據報觸控螢幕已成為顧客最常向Apple要求的功能之一，前執行長Tim Cook於大約4年前批准了觸控MacBook Pro專案，知情人士引述其當時表示「我們應該直接去做」。當時主管硬體工程的John Ternus負責監督新機開發，他認為Apple在該領域已經落後，並在內部指出觸控螢幕已成為筆記型電腦的基本門檻，是時候讓公司接納這項技術。
消息顯示，Apple計劃於10月29日正式開放觸控式MacBook Pro的預訂，最快可能於11月6日開始發售，並與當日公布的新款M6晶片Mac電腦一同登場。
資料來源：9to5mac