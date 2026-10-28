HONOR平板將升級MagicOS 11　UI功能延伸至大屏幕

HONOR宣布為旗下平板電腦推送全新MagicOS 11系統升級，將多項手機專屬的UI功能延伸至大屏幕裝置。是次更新帶來多款實用生產力工具，重點功能涵蓋PC桌面模式、Geek Center 2.0及個人AI 助理等，全面提升用家的辦公與學習效率。

已提供測試版本

HONOR宣布為旗下平板電腦推送全新MagicOS 11系統升級。是次更新將多項智能手機專屬的UI功能延伸至大屏幕裝置，帶來更實用的生產力工具及操作體驗。MagicOS 11目前已為部分裝置提供測試版本，重點新功能包括Geek Center 2.0、PC桌面模式、無邊界筆記及Knowledge Workshop個人AI 助理等，進一步提升平板電腦的辦公及學習效率。