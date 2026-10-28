HONOR平板將升級MagicOS 11　UI功能延伸至大屏幕

HONOR宣布為旗下平板電腦推送全新MagicOS 11系統升級，將多項手機專屬的UI功能延伸至大屏幕裝置。是次更新帶來多款實用生產力工具，重點功能涵蓋PC桌面模式、Geek Center 2.0及個人AI 助理等，全面提升用家的辦公與學習效率。
已提供測試版本
HONOR宣布為旗下平板電腦推送全新MagicOS 11系統升級。是次更新將多項智能手機專屬的UI功能延伸至大屏幕裝置，帶來更實用的生產力工具及操作體驗。MagicOS 11目前已為部分裝置提供測試版本，重點新功能包括Geek Center 2.0、PC桌面模式、無邊界筆記及Knowledge Workshop個人AI 助理等，進一步提升平板電腦的辦公及學習效率。
在介面設計方面，MagicOS 11引入了全新的Liquid Glass選項，為裝置的主畫面及鎖定畫面提供具透明感的視覺效果。用家可以根據個人喜好，自由調整圖示的顏色、形狀及透明度等UI元素。同時相片庫App的UI亦得到強化，系統會將相片及回憶自動分類為人物、旅行、美食與寵物等類別，方便用家重溫各種生活點滴。
升級學生專用AI助手
針對辦公與學習需求，MagicOS 11新增的PC桌面模式為平板電腦提供類似個人電腦的操作布局。用家在不改變現有主畫面設定的情況下，即可流暢地處理各項文書工作。此外，新系統內置的Geek Center 2.0提供精準的任務調度控制，而無邊界筆記App則容許用家探索全新範本，一鍵存取所需內容。HONOR亦同步升級了專為學生而設的AI學習助手。
現時多款HONOR平板電腦已符合MagicOS 11的升級資格，當中涵蓋MagicPad 3 Pro 12.3、MagicPad 3 Pro、MagicPad 3 12.5、MagicPad 3及MagicPad 2等型號。此外Tablet GT系列的GT 2 Pro、GT Pro與GT，以及Tablet V9、Tablet 10 Pro與MagicPad 4均在支援名單之列。其他如Tablet 20 5G、Tablet 20 PaperLike Edition、Tablet 20、Tablet 10 PaperLike Edition及Tablet 10亦可獲得是次系統更新。
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