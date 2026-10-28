豐澤雙11優惠指定產品低至$11　逾700款筍貨低至11折

豐澤推出「11.11單單有著數」活動，首次將雙11優惠由網店延伸至門市，由10月28日至11月17日一連21日送上多重購物禮遇，當中11月11日焦點優惠率先曝光，指定16款產品將以$11、$111及$1111驚喜價發售，低至$11即可入手指定產品；活動期間亦有網店門市同步產品優惠，以及超過700款產品低至11折發售，另有首單滿$1000減$100及指定系列單單再減3%等優惠。

$11必搶藍牙定位器 豐澤將於11月11日推出VIP會員專享限定優惠，指定16款產品分別以$11、$111及$1111驚喜價發售，每款產品限量5件，當日早上11準時開搶。$11專區推介原價$188的Haakaa電動修甲器套裝以及Momax Pinpop2 X藍牙定位器；$111專區推介BELKIN BoostCharge Pro Qi2 15W折疊式磁性無線充電座及Anker Soundcore Select 4 Go藍牙喇叭；$1111專區推介PHILIPS Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機，原價高達$6988，以及小米智能抽濕機。

精選產品低至36折 今年豐澤雙11網店門市購物都有著數，精選9大系列，共100件於網店及門市同步，以低至36折發售，包括Xiaomi Pad 7 Pro平板電腦、LG UltraGear 25" FHD 300Hz電競顯示屏等。特設「呢個Zone」創抵價，集合DYSON V8 Slim Fluffy無線吸塵機、LG PuriCare Aero Tower 3 in1 Hit空氣淨化風扇、PHILIPS Sonicare DiamondClean Smart 9500聲波震動電動牙刷及Technics EAH-AZ80耳機等40多款年度熱賣及人氣品牌產品，於網店及門市同步發售。

網店限定低至11折 新會員首次於豐澤網店購物，只要下載豐澤App，即可解鎖首單滿$1000減$100優惠。活動期間購買指定10大系列產品並使用指定網店優惠券，更可享單單再減3%，涵蓋大型家電及冷氣、小型家電、美容及健康產品、電腦、影音產品、耳機、旅行用品、母嬰用品、寵物用品及各類配件等。於網店購物並選用門市自取服務，即送$50優惠券，下次購物滿$500即可使用。